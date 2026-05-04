Hai davvero finito Crimson Desert? La nuova patch ti costringe a ricominciare

La patch 1.05.00 di Crimson Desert introduce rematch per 69 boss e la riconquista dinamica di 23 strutture. Aggiunge animali leggendari, migliorie al gameplay e numerose correzioni

L'ultimo aggiornamento di Crimson Desert, identificato come versione 1.05.00, introduce diverse novità rilevanti pur essendo più contenuto rispetto al precedente. Le due aggiunte principali sono i sistemi di Rematch e Re-blockade, che ampliano notevolmente la rigiocabilità.

Il Rematch consente ai giocatori di riaffrontare fino a 69 boss già sconfitti. È possibile scegliere se combatterli nelle condizioni originali oppure adattati al livello attuale del personaggio. I protagonisti Kliff, Damiane e Oongka possono partecipare a queste sfide, e tutte le risorse consumate durante lo scontro vengono restituite al termine, anche se non sono previsti drop di equipaggiamento.

Il sistema di Re-blockade rende il mondo di gioco più dinamico: 13 fazioni possono rioccupare 23 tra fortezze e miniere precedentemente liberate, obbligando i giocatori a conquistarle nuovamente. Questa funzione è attiva automaticamente, ma può essere regolata per modificare la frequenza delle riconquiste o disattivata del tutto. Gli sviluppatori hanno già annunciato futuri miglioramenti, con ulteriori fazioni e territori, oltre a un'evoluzione del sistema di liberazione.

Ulteriori dettagli e novità dell'ultimo aggiornamento di Crimson Desert

Tra le novità figurano anche due animali leggendari addomesticabili, l'Iron Eagle e l'Hyacinth Macaw. Inoltre, è stata introdotta una nuova creatura chiamata Mountain God Boar, che appare solo in condizioni specifiche, anche se non è chiaro se possa essere utilizzata come cavalcatura.

La patch include numerosi miglioramenti e correzioni: ora le barre d'oro precedentemente inutilizzabili producono una ricompensa in argento, è stata aggiunta una nuova fonte per ottenere il Pumpkin Head e sono state ampliate le interazioni con alcuni animali domestici. Anche la raccolta agricola è stata resa più consistente, garantendo almeno due unità di prodotto.

Sono stati inoltre migliorati elementi come puzzle, interfaccia, missioni automatiche e sistemi di crafting. Diverse problematiche tecniche sono state risolte, tra cui errori legati ai compagni, agli oggetti e ai boss. Questa patch rappresenta l'ultimo aggiornamento della roadmap attuale, ma con oltre cinque milioni di copie vendute, il supporto al gioco continuerà con nuovi contenuti in arrivo.