Ha costruito un 'aim assist' che dà la scossa per vincere a Counter-Strike 2: il risultato è assurdo (e dice anche che non è un cheat)

Un content creator ha realizzato un sistema di supporto neuromuscolare che invia scariche elettriche ai muscoli per muovere il mirino in Counter-Strike 2. Dietro l'esperimento ci sono Raspberry Pi, YOLO object detection e un PC di fascia altissima, con reazioni fulminee ma anche tanto dolore

Un esperimento decisamente controverso sta facendo discutere la community gaming. Lo YouTuber Basically Homeless ha ideato un dispositivo che sfrutta impulsi elettrici per stimolare i muscoli e migliorare i tempi di reazione durante le partite. La sua creatura è stata battezzata "neuromuscular aim assist" e funziona collegando elettrodi a specifici punti del braccio in modo che, quando il software rileva un nemico, il muscolo riceva una scossa capace di spostare il mirino verso l'obiettivo.

Il sistema nasce da una combinazione di tecnologie: un'app di riconoscimento basata su YOLO intercetta i movimenti dei nemici a schermo, invia le informazioni a un Raspberry Pi 5 e quest'ultimo attiva un'unità EMS Tens che stimola il corpo del giocatore. Dopo i primi test, l'hardware è stato potenziato con un AMD Ryzen 9 9950X3D, una Nvidia RTX 5090, memoria RAM in abbondanza e monitor ultrawide, per garantire la massima reattività e ridurre la latenza.

Nei test iniziali Basically Homeless partiva da una media di 201 millisecondi di reazione, mentre con il nuovo sistema è sceso a circa 95 ms. Questo per quanto riguarda il tutorial di addestramento, ma nelle partite vere e proprie il metodo sperimentale ha funzionato molto meno. Inoltre, l'esperienza non è stata indolore, con urla che hanno accompagnato molti dei tentativi.

Per ridurre gli errori, lo YouTuber ha modificato l'algoritmo in modo che il sistema distinguesse amici da nemici, così da evitare scosse inutili e per migliorare le prestazioni nelle partite vere e proprie. In una fase successiva ha persino collegato un elettrodo al muscolo che aziona il dito indice e trasformato il tutto in un vero e proprio "trigger bot" biologico: quando il mirino passa sulla testa dell'avversario, il dito si muove da solo e spara.

I risultati hanno alternato momenti di pura frustrazione a brevi episodi di sorprendente efficacia, soprattutto con armi dotate di mirino. Lo stesso creatore ha raccontato di avere la sensazione che il suo braccio fosse guidato da un computer, tanto da non capire più se i movimenti fossero naturali o indotti dal sistema.

Basically Homeless continua a sostenere che non si tratti di cheat, perché, come dice lui, "sono i miei muscoli a farlo". Ma tra dolori, esperimenti falliti e qualche highlight spettacolare, la sua invenzione resta una delle trovate più eccentriche mai viste nel panorama degli FPS competitivi.

Eccentrica, non utile. È, infatti, più l'ennesima goliardata da Youtuber, ovvero un modo per attrarre le curiosità dei visitatori della piattaforma, che un qualcosa che può effettivamente migliorare le prestazioni nei giochi competitivi.