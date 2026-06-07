Guild Wars 3 è ufficiale: ArenaNet annuncia il nuovo MMORPG, beta prevista nel 2027

ArenaNet ha annunciato ufficialmente Guild Wars 3 durante il Summer Game Fest. Il nuovo MMORPG promette un sistema di combattimento e movimento profondamente rinnovato, con beta prevista nell'autunno 2027. Lo studio conferma inoltre che Guild Wars 2 e persino Guild Wars continueranno a ricevere aggiornamenti e supporto.

Guild Wars 3 è finalmente realtà. Dopo anni di speculazioni alimentate dalle assunzioni effettuate da ArenaNet e da una crescente attività promozionale attorno al franchise, lo studio statunitense ha sfruttato il palcoscenico del Summer Game Fest per annunciare ufficialmente il prossimo capitolo della storica serie MMORPG.

Secondo quanto dichiarato dal direttore dello studio Colin Johanson durante la presentazione, Guild Wars 3 nasce con l'obiettivo di rappresentare un'evoluzione del genere MMO. Il primo trailer mostrato al pubblico ha evidenziato alcune delle nuove soluzioni adottate dal team, tra cui una maggiore enfasi sulla mobilità del personaggio e sull'esplorazione dell'ambiente. In una delle sequenze più significative, il protagonista percorre una parete quasi verticale, suggerendo un approccio al movimento molto più dinamico rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli.

ArenaNet descrive inoltre il sistema di combattimento come una delle principali innovazioni del progetto. Lo studio parla di un'esperienza MMORPG inedita basata su meccaniche influenzate dal concetto di "momentum", lasciando intendere che velocità, inerzia e movimento avranno un ruolo centrale nelle dinamiche di gioco. Sebbene i dettagli siano ancora limitati, l'impostazione sembra indicare una netta differenziazione rispetto alla struttura tradizionale di Guild Wars 2, così come quest'ultimo aveva rappresentato una significativa evoluzione rispetto all'originale Guild Wars.

La software house ha confermato che la fase beta sarà disponibile nell'autunno del 2027, mentre già da ora è possibile registrare il proprio interesse attraverso i canali ufficiali del gioco.

L'annuncio del nuovo capitolo ha inevitabilmente sollevato interrogativi sul futuro di Guild Wars 2, titolo che continua a mantenere una comunità attiva a circa quattordici anni dal lancio. In un videoblog pubblicato contestualmente all'annuncio, ArenaNet ha chiarito che Guild Wars 3 non segnerà la fine dello sviluppo dei precedenti giochi della serie.

Johanson ha spiegato che lo studio non intende replicare quanto avvenuto durante il passaggio dal primo Guild Wars al secondo capitolo, quando il supporto attivo venne progressivamente trasferito sul nuovo progetto. Secondo il responsabile dello studio, se ArenaNet avesse scelto questa strategia avrebbe già interrotto da tempo lo sviluppo di Guild Wars 2.

I segnali di questo approccio sono già visibili. L'attuale espansione di Guild Wars 2 non ha ancora completato il proprio ciclo di aggiornamenti, mentre persino il primo Guild Wars ha recentemente ricevuto nuovi dungeon dopo anni di attività ridotta. Lo studio sostiene di aver pianificato da tempo una convivenza tra le diverse iterazioni della serie.

Nel breve periodo ciò comporterà un rallentamento del ritmo degli aggiornamenti di Guild Wars 2, con il team concentrato anche sulla preparazione del lancio del nuovo titolo. ArenaNet ha comunque anticipato alcuni contenuti in arrivo, tra cui interventi di ottimizzazione, una rivisitazione del sistema Hall of Monuments che consentirà di ottenere ricompense utilizzabili in Guild Wars 3 e una versione aggiornata dello storico scontro contro Zhaitan. Una volta pubblicato Guild Wars 3, Guild Wars 2 continuerà comunque a ricevere nuove espansioni e aggiornamenti.