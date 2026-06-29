GTA VI su PS5 8 volte più richiesto che su Xbox? Microsoft non ci sta

L'apertura dei preordini di Grand Theft Auto 6 ha avviato il confronto tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I dati raccolti da IGN indicano un netto vantaggio per la console Sony, ma Microsoft respinge questa narrazione e invita ad attendere i dati ufficiali

L'apertura dei preordini di Grand Theft Auto 6 ha immediatamente acceso il confronto tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ancora prima dell'uscita del gioco prevista per il 19 novembre 2026. Gli analisti indicano il nuovo capitolo della serie Rockstar come il candidato a diventare il più grande lancio nella storia dell'intrattenimento e del settore videoludico in termini di ricavi.

Il titolo sarà disponibile inizialmente solo su console, senza una versione PC al day one. Gli utenti interessati potranno quindi scegliere tra PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S. Il prezzo di partenza dei preordini è fissato a 80 dollari (82 euro in Italia).

Through IGN Finds' and commerce affiliate linking program, the data is showing that PlayStation is outperforming Xbox by a rate of 8-to-1. Link in bio for more on GTA's effect on console sales. #IGNSummerOfGaminghttps://t.co/Hc8yYr0FQJ#IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/TaKQS2RgxH — IGN (@IGN) June 27, 2026

Secondo i dati raccolti attraverso il programma di affiliazione di IGN, i preordini della versione PlayStation 5 risultano superiori rispetto a quelli destinati alle console Xbox con un rapporto di otto a uno. In pratica, per ogni preordine effettuato su Xbox, ne verrebbero registrati otto su PS5.

Il dato, tuttavia, rappresenta esclusivamente il traffico e gli acquisti monitorati dalla community di IGN e non fotografa l'intero mercato. Nonostante questo, la diffusione della statistica sui social ha scatenato l'inevitabile console war e diffuso l'idea di un netto predominio della piattaforma Sony.

Non si è fatta attendere la risposta di Microsoft che ha rilasciato una dichiarazione a Windows Central. "Questi non rappresentano i dati dei preordini. Abbiamo registrato ordini record. Le persone dovrebbero attendere i dati reali e non affidarsi ai link affiliati".

ù

Il vantaggio di PlayStation nei dati pubblicati da IGN non sorprende del tutto. La base installata delle console PS5 risulta infatti molto più ampia rispetto a quella delle console Xbox Series, un elemento che inevitabilmente influenzerà il numero di preordini. Inoltre, la campagna promozionale del gioco è accompagnata da messaggi che sottolineano un'esperienza ottimizzata su PlayStation 5, fattore che potrebbe aver contribuito a rafforzare la preferenza degli utenti.

Tuttavia, per il momento, non esistono dati ufficiali che consentano di confrontare il rapporto tra le due console. Siamo certi che PlayStation 5 stia registrando un volume superiore, ma 8 volte potrebbe essere un divario un po' troppo ampio e irrealistico. Di conseguenza, sarà necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali per conoscere l'effettiva distribuzione dei preordini tra PlayStation 5 e Xbox Series X|S.