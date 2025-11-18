GTA VI su PC? La data non c'è, ma secondo l'azienda madre di Rockstar il futuro è dominato dal PC

GTA VI su PC? La data non c'è, ma secondo l'azienda madre di Rockstar il futuro è dominato dal PC

Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick, casa madre di Rockstar Games, prevede un futuro del gaming dominato dal PC, non nell'accezione tradizionale, ma come ecosistema aperto che offra l'accesso praticamente a qualsiasi produzione senza vincoli hardware, ma da tenere in salotto affiancato a una TV

di pubblicata il , alle 18:21 nel canale Videogames
Take-TwoRockstar GamesGrand Theft Auto
 

In una recente intervista con la CNBC, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha rilasciato delle dichiarazioni davvero interessanti. Per chi non lo sapesse, Take-Two è la società madre di Rockstar Games, ma nonostante l'attesissimo GTA VI arriverà in seconda battuta su computer – e manca ancora di una finestra di lancio – Zelnick vede un futuro dominato dal PC gaming.

"Penso che ci si stia muovendo verso il PC e che anche il business si stia orientando verso un approccio aperto piuttosto che chiuso", ha spiegato. "Ma se si definisce la console come la proprietà, non il sistema, allora l’idea di un gioco vasto a cui si partecipa per molte ore e che si gioca su un grande schermo, non scomparirà mai".

Nonostante le affermazioni, Zelnick ha anche sottolineato che l'uscita in contemporanea su console e PC non rientra nelle abitudini della software house e che il gettito generato dall'utenza su computer rappresenta circa il 40% del totale, inferiore quindi alla combinazione di PlayStation e Xbox.

Il rinnovato interesse verso PC coincide con l'arrivo della nuova gamma hardware annunciata da Valve che include la Steam Machine, un ibrido pensato per eseguire l'intera libreria di Steam su TV con la stessa semplicità di una console tradizionale. Un dispositivo che sembra corrispondere quasi alla perfezione con l'idea descritta da Zelnick.

Parallelamente, il dirigente ha evidenziato l'espansione del settore mobile. La crescita stimata per i prossimi mesi raggiunge circa il 10%, alimentata da un pubblico ampio e dalla possibilità di utilizzare i giochi ovunque. Zelnick considera il mobile un segmento in accelerazione, capace di superare i ritmi di sviluppo del mercato console.

D'altronde, basta vedere la strategia di Microsoft che ha praticamente detto addio alle esclusive per accogliere un ecosistema decisamente più aperto che consente di accedere ai suoi titoli da qualsiasi piattaforma. Approccio simile, ma più cauto, quello di Sony che con una strategia che privilegia la differenza temporale tra i rilasci, sta portando praticamente ogni sua esclusiva anche su Steam.

Insomma, in linea con le tendenze inaugurate da Microsoft, Zelnick prevede un futuro completamente separato dall'hardware proprietario, in cui ogni giocatore seleziona la piattaforma a lui più adatta, senza la necessità di rinunciare a determinate produzioni.

I migliori sconti su Amazon oggi

LG SQC2 Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Soundbar Dolby Digital, Bluetooth, Ingresso Ottico, Ingresso AUX 3,5mm, USB

99.00 Compra ora

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

529.00 Compra ora

Bosch Set da 34 Pezzi di punte e bit avvitamento in titanio X-Line (per legno, pietra e metallo, accessori trapano)

9.95 Compra ora
2 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Gringo [ITF]18 Novembre 2025, 19:19 #1
Originariamente inviato da: Redazione di Hardware Upgrade
Link alla notizia: https://gaming.hwupgrade.it/news/vi.../b>_146425.html

Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick, casa madre di Rockstar Games, prevede un futuro del gaming dominato dal PC, non nell'accezione tradizionale, ma come ecosistema aperto che offra l'accesso praticamente a qualsiasi produzione senza vincoli hardware, ma da tenere in salotto affiancato a una TV

Click sul link per visualizzare la notizia.


.....Vedremo.... gia si parla di prezzi a base di funghetti..... per un PC di fascia BASSA! (Prezzi del 100% e oltre.... si alineeranno al Bitcoin... )
gigioracing18 Novembre 2025, 22:28 #2
prossimamente sul mulo

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^