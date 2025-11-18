GTA VI su PC? La data non c'è, ma secondo l'azienda madre di Rockstar il futuro è dominato dal PC
Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick, casa madre di Rockstar Games, prevede un futuro del gaming dominato dal PC, non nell'accezione tradizionale, ma come ecosistema aperto che offra l'accesso praticamente a qualsiasi produzione senza vincoli hardware, ma da tenere in salotto affiancato a una TVdi Vittorio Rienzo pubblicata il 18 Novembre 2025, alle 18:21 nel canale Videogames
In una recente intervista con la CNBC, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha rilasciato delle dichiarazioni davvero interessanti. Per chi non lo sapesse, Take-Two è la società madre di Rockstar Games, ma nonostante l'attesissimo GTA VI arriverà in seconda battuta su computer – e manca ancora di una finestra di lancio – Zelnick vede un futuro dominato dal PC gaming.
"Penso che ci si stia muovendo verso il PC e che anche il business si stia orientando verso un approccio aperto piuttosto che chiuso", ha spiegato. "Ma se si definisce la console come la proprietà, non il sistema, allora l’idea di un gioco vasto a cui si partecipa per molte ore e che si gioca su un grande schermo, non scomparirà mai".
Nonostante le affermazioni, Zelnick ha anche sottolineato che l'uscita in contemporanea su console e PC non rientra nelle abitudini della software house e che il gettito generato dall'utenza su computer rappresenta circa il 40% del totale, inferiore quindi alla combinazione di PlayStation e Xbox.
Il rinnovato interesse verso PC coincide con l'arrivo della nuova gamma hardware annunciata da Valve che include la Steam Machine, un ibrido pensato per eseguire l'intera libreria di Steam su TV con la stessa semplicità di una console tradizionale. Un dispositivo che sembra corrispondere quasi alla perfezione con l'idea descritta da Zelnick.
Parallelamente, il dirigente ha evidenziato l'espansione del settore mobile. La crescita stimata per i prossimi mesi raggiunge circa il 10%, alimentata da un pubblico ampio e dalla possibilità di utilizzare i giochi ovunque. Zelnick considera il mobile un segmento in accelerazione, capace di superare i ritmi di sviluppo del mercato console.
D'altronde, basta vedere la strategia di Microsoft che ha praticamente detto addio alle esclusive per accogliere un ecosistema decisamente più aperto che consente di accedere ai suoi titoli da qualsiasi piattaforma. Approccio simile, ma più cauto, quello di Sony che con una strategia che privilegia la differenza temporale tra i rilasci, sta portando praticamente ogni sua esclusiva anche su Steam.
Insomma, in linea con le tendenze inaugurate da Microsoft, Zelnick prevede un futuro completamente separato dall'hardware proprietario, in cui ogni giocatore seleziona la piattaforma a lui più adatta, senza la necessità di rinunciare a determinate produzioni.
.....Vedremo.... gia si parla di prezzi a base di funghetti..... per un PC di fascia BASSA! (Prezzi del 100% e oltre.... si alineeranno al Bitcoin... )
