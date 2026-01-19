GTA VI: Rockstar concede l'accesso in anteprima a un fan malato terminale

Rockstar Games ha concesso a un fan malato terminale l'opportunità di giocare a GTA 6 prima dell'uscita ufficiale. Dopo un appello pubblico di un familiare, Take-Two e Rockstar hanno risposto positivamente

Rockstar Games ha compiuto un gesto straordinario concedendo a un fan malato terminale l'opportunità di giocare a Grand Theft Auto VI prima della sua uscita ufficiale, prevista per il 19 novembre 2026. La storia è emersa grazie a un appello pubblico che ha rapidamente attirato l'attenzione dell'industria videoludica e dei fan di tutto il mondo.

Tutto ha avuto inizio circa un mese fa, quando Anthony Armstrong, sviluppatore presso Ubisoft Toronto, ha pubblicato un post su LinkedIn rivolgendosi ai suoi contatti in Rockstar Games e Rockstar Toronto. Armstrong spiegava che un membro della sua famiglia, grande appassionato della saga di Grand Theft Auto, stava combattendo da anni contro il cancro e aveva appena ricevuto una prognosi devastante: gli restavano tra i 6 e i 12 mesi di vita. Con l'uscita di GTA 6 fissata per novembre 2026, c'era il rischio concreto che non riuscisse mai a vedere il titolo più atteso degli ultimi anni.

La richiesta di Armstrong e il sogno di giocare a GTA VI

Nel messaggio, poi cancellato, Armstrong chiedeva se fosse possibile organizzare un playtest esclusivo e riservato, sottolineando di comprendere pienamente le esigenze di segretezza di un progetto di tale portata e dichiarandosi disponibile a firmare qualsiasi NDA. Un dettaglio rendeva la richiesta ancora più concreta: il familiare viveva a pochi passi dallo studio Rockstar di Oakville.

L'appello non è rimasto inascoltato. Dopo settimane di silenzio, Armstrong ha condiviso un primo aggiornamento, rivelando che il CEO di Take-Two Interactive lo aveva contattato direttamente e che si era in attesa di un confronto con il team di Rockstar. La risposta della community è stata enorme, con migliaia di messaggi di supporto, condivisioni e contatti messi a disposizione.

Poco dopo è arrivata la conferma tanto attesa: "Abbiamo parlato con loro oggi e abbiamo ricevuto una grande notizia. È tutto ciò che posso dire". Sebbene i dettagli non siano stati resi pubblici, fonti e account vicini al mondo GTA confermano che Rockstar abbia accettato il desiderio del fan, permettendogli di provare GTA 6 in anticipo.