GTA VI: confermata l'uscita a novembre, ci sarà anche la copia fisica al day one
Il CEO di Take-Two ha smentito le voci su un'uscita solo digitale di GTA 6. Il gioco arriverà il 19 novembre sia in formato fisico sia digitale. Confermato anche l'avvio della campagna marketing in estate, segnale positivo sul rispetto della data di lanciodi Francesco Messina pubblicata il 04 Febbraio 2026, alle 11:31 nel canale Videogames
Nelle ultime settimane si era diffusa una voce capace di preoccupare molti fan. GTA VI avrebbe potuto debuttare esclusivamente in formato digitale, rimandando l'uscita delle copie fisiche a un secondo momento. L'ipotesi, che parlava addirittura di uno slittamento di mesi, è stata però smentita in modo netto da Take-Two Interactive, la società madre di Rockstar Games.
A fare chiarezza è stato direttamente Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, intervenuto per commentare le indiscrezioni circolate a gennaio. Il rumor aveva origine da una testata polacca, che citava come fonte il leaker noto come Graczdari. Quest'ultimo si era guadagnato una certa credibilità grazie ad alcune anticipazioni rivelatesi corrette in passato, alimentando così l'idea che Rockstar stesse seriamente valutando un lancio iniziale solo digitale per il suo titolo più atteso.
Secondo tali voci, la scelta sarebbe stata motivata dalla volontà di ridurre il rischio di fughe di notizie e spoiler, un problema ricorrente per produzioni di questa portata. Copie fisiche distribuite in anticipo, infatti, finiscono talvolta nelle mani sbagliate, dando origine a leak che possono rovinare l'esperienza di gioco a milioni di utenti. In questo scenario, le edizioni su disco sarebbero arrivate settimane o addirittura mesi dopo il debutto digitale.
GTA VI uscirà anche in copia fisica: ecco i dettagli
Zelnick ha però spento ogni speculazione con una dichiarazione chiara e senza ambiguità: non esiste alcun piano per un'uscita solo digitale. GTA VI sarà disponibile dal primo giorno sia in versione digitale sia in formato fisico, rispettando la data fissata del 19 novembre. Nessuna strategia "particolare" è stata prevista per ritardare i dischi o modificarne la distribuzione iniziale.
A rafforzare questo messaggio è arrivato anche un altro annuncio importante: Take-Two ha confermato che la campagna marketing ufficiale di GTA 6 partirà nel corso dell'estate. Si tratta di un segnale significativo, perché una pianificazione promozionale strutturata indica fiducia nel calendario di lancio e contribuisce a ridurre, almeno per ora, i timori di un ulteriore rinvio.
Nonostante la cautela resti d'obbligo per un progetto di dimensioni colossali, le parole del CEO rappresentano una rassicurazione per i fan più affezionati, in particolare per chi preferisce ancora possedere una copia fisica del gioco.
Posso capire le collector editions, con statuine, materiale aggiuntivo etc, ma comprare un gioco fisico "normale" e' solo uno spreco di plastica ormai.
Molti pensano o alcuni pensano che sia sbagliato pagare tot fisso al mese come fosse mutuo per tutta la vita per avere dei giochi solo online, se e' fisico e non richiede server dal secondo avvio in poi e' Tuo, se serve una cosa tipo un gioco offline (non online altrimenti gia' paghi per qualcosa che e' no server no party e via tutto perso se chiudono o cambiano il gioco drasticamente), ci si assicura che la si possa riusare offline (backup partizione Steam), la si compra se il sistema permette di salvarla e se si vuole su supporto fisico (ad esempio Steam e GOG permetto di salvare backup) e poterla riusare ogni volta che si vorra' senza la necessita' di un server anche per il semplice avvio.
La copia backup serve anche per ripristinare velocemente GB e GB di giochi (ora siamo sui 100GB) in 1/10 di tempo senza doverli riscaricare, solo questo vale la pena avere la copia di backup.
Non e' vero che senza internet tutti i giochi siano ingiocabili, tutti i principali triple A dai soul ad RPG, JRPG, ecc.. funzionano perfettamente anche solo offline (dopo primo avvio ed aver ricevuto il file di licenza acquistato)
