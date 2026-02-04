GTA VI: confermata l'uscita a novembre, ci sarà anche la copia fisica al day one

Il CEO di Take-Two ha smentito le voci su un'uscita solo digitale di GTA 6. Il gioco arriverà il 19 novembre sia in formato fisico sia digitale. Confermato anche l'avvio della campagna marketing in estate, segnale positivo sul rispetto della data di lancio

Nelle ultime settimane si era diffusa una voce capace di preoccupare molti fan. GTA VI avrebbe potuto debuttare esclusivamente in formato digitale, rimandando l'uscita delle copie fisiche a un secondo momento. L'ipotesi, che parlava addirittura di uno slittamento di mesi, è stata però smentita in modo netto da Take-Two Interactive, la società madre di Rockstar Games.

A fare chiarezza è stato direttamente Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, intervenuto per commentare le indiscrezioni circolate a gennaio. Il rumor aveva origine da una testata polacca, che citava come fonte il leaker noto come Graczdari. Quest'ultimo si era guadagnato una certa credibilità grazie ad alcune anticipazioni rivelatesi corrette in passato, alimentando così l'idea che Rockstar stesse seriamente valutando un lancio iniziale solo digitale per il suo titolo più atteso.

Secondo tali voci, la scelta sarebbe stata motivata dalla volontà di ridurre il rischio di fughe di notizie e spoiler, un problema ricorrente per produzioni di questa portata. Copie fisiche distribuite in anticipo, infatti, finiscono talvolta nelle mani sbagliate, dando origine a leak che possono rovinare l'esperienza di gioco a milioni di utenti. In questo scenario, le edizioni su disco sarebbero arrivate settimane o addirittura mesi dopo il debutto digitale.

GTA VI uscirà anche in copia fisica: ecco i dettagli

Zelnick ha però spento ogni speculazione con una dichiarazione chiara e senza ambiguità: non esiste alcun piano per un'uscita solo digitale. GTA VI sarà disponibile dal primo giorno sia in versione digitale sia in formato fisico, rispettando la data fissata del 19 novembre. Nessuna strategia "particolare" è stata prevista per ritardare i dischi o modificarne la distribuzione iniziale.

A rafforzare questo messaggio è arrivato anche un altro annuncio importante: Take-Two ha confermato che la campagna marketing ufficiale di GTA 6 partirà nel corso dell'estate. Si tratta di un segnale significativo, perché una pianificazione promozionale strutturata indica fiducia nel calendario di lancio e contribuisce a ridurre, almeno per ora, i timori di un ulteriore rinvio.

Nonostante la cautela resti d'obbligo per un progetto di dimensioni colossali, le parole del CEO rappresentano una rassicurazione per i fan più affezionati, in particolare per chi preferisce ancora possedere una copia fisica del gioco.