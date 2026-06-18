GTA V: upgrade gratuito a PS5 e Xbox Series X|S per gli utenti PS4 e Xbox One

Rockstar Games renderà gratuiti gli aggiornamenti di GTA V dalle versioni PS4, Xbox One e PC alle rispettive edizioni più recenti. Gli utenti potranno trasferire salvataggi e progressi online, beneficiando di miglioramenti grafici e prestazionali

Rockstar Games ha annunciato una novità dedicata ai giocatori di Grand Theft Auto V, anche se non si tratta delle attesissime informazioni su Grand Theft Auto VI. A partire dal 18 giugno, i possessori di GTA V su PlayStation 4 e della versione digitale per Xbox One potranno effettuare gratuitamente l'aggiornamento alle edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'iniziativa rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla politica adottata in passato. Quando la versione per le console di attuale generazione venne lanciata nel marzo 2022, l'upgrade era infatti disponibile a pagamento. Con questa nuova decisione, Rockstar consente agli utenti di accedere senza costi aggiuntivi alle funzionalità introdotte sulle piattaforme più recenti.

Le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S includono diversi miglioramenti tecnici e prestazionali. Tra questi figurano una qualità visiva superiore, prestazioni più elevate e tempi di risposta migliorati. La società evidenzia inoltre una maggiore velocità nel passaggio tra i tre protagonisti principali della modalità storia, una delle ottimizzazioni più apprezzate dai giocatori.

GTA V, l'upgrade gratuito e la continuità dell'esperienza

Un altro aspetto importante riguarda la continuità dell'esperienza di gioco. Gli utenti che effettueranno l'aggiornamento potranno trasferire i propri salvataggi e i progressi accumulati in GTA Online, evitando così di perdere i risultati ottenuti nel corso degli anni. Anche i giocatori PC beneficeranno di un'offerta simile.

Rockstar ha infatti confermato che chi possiede una versione precedente del gioco su computer potrà passare gratuitamente all'edizione Enhanced, introdotta nel corso dello scorso anno. Oltre alle migliorie presenti sulle versioni console di nuova generazione, questa edizione comprende funzionalità esclusive per PC, tra cui l'occlusione ambientale in ray tracing e l'illuminazione globale basata sulla stessa tecnologia.

Nel frattempo, l'attenzione della comunità resta concentrata su Grand Theft Auto VI. Secondo quanto riportato, Rockstar sembrerebbe intenzionata a mantenere la data di uscita fissata per il 19 novembre, mentre la società madre Take-Two ha annunciato un'intensificazione della campagna marketing durante l'estate.