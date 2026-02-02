GTA: San Andreas è stato finito in meno di un'ora grazie ad una nuova tecnica che fa impazzire gli speedrunner

Gli speedrunner hanno scoperto un nuovo skip in GTA: San Andreas che permette di completare il gioco in meno di un'ora. Il glitch, un complesso Arbitrary Jump in Script, funziona sulla versione PC originale e ha già portato a un record di 53 minuti e 46 secondi

A oltre vent'anni dalla sua uscita originale, GTA: San Andreas continua a sorprendere grazie alla dedizione della community degli speedrunner, sempre alla ricerca di nuovi modi per piegare le regole del gioco e completarlo nel minor tempo possibile. Nelle ultime ore è emersa una scoperta che ha lasciato molti appassionati a bocca aperta: una nuova, assurda strategia consente di finire il gioco in meno di un'ora anche nella versione originale per PC.

Il metodo in questione appartiene alla famiglia degli skip noti come Arbitrary Jump in Script (AJS), una categoria di glitch estremamente complessa che permette di manipolare gli script interni del gioco per saltare enormi porzioni della trama, arrivando direttamente alle fasi finali. Si tratta di tecniche accettate solo in specifiche categorie di speedrun, dedicate alle run che consentono l'uso di glitch pesanti.

Già in passato GTA: San Andreas era stato "rotto" grazie agli AJS. Un paio di anni fa, infatti, uno skip simile era stato scoperto nella versione remaster disponibile sul Windows Store, mentre meno di un anno fa un altro AJS aveva fatto la sua comparsa nella Definitive Edition. L'impatto di queste scoperte è stato tale da portare alla creazione di due sottocategorie ufficiali per le speedrun del gioco: una con AJS e una senza.

I dettagli di questa nuova strategia per terminare GTA: San Andreas in meno di un'ora

La vera novità, però, riguarda la prima versione PC originale di GTA: San Andreas. Il nuovo AJS scoperto è probabilmente uno dei più complessi mai visti e richiede una sequenza di circa trenta passaggi estremamente precisi.

Tra le azioni necessarie ci sono attività apparentemente scollegate tra loro, come vincere 10.000 GTA$ scommettendo sulle corse dei cavalli, duplicare lo script del gioco, affogare per otto volte su una bicicletta in un lago e spingere il motore del titolo di Rockstar fino a trasformare il mondo di gioco in un inquietante "vuoto oscuro".

Il risultato finale è impressionante: grazie a questa tecnica, lo speedrunner creepyful è riuscito a completare GTA: San Andreas in 53 minuti e 46 secondi, stabilendo un nuovo punto di riferimento per la categoria. Come spesso accade in questi casi, è molto probabile che altri runner proveranno a padroneggiare questa strategia per limare ulteriormente il tempo.