GTA 6 vale 100 dollari: l'ex director di Saints Row difende il (possibile) prezzo record

Chris Stockman, ex director di Saints Row, sostiene che GTA 6 merita di costare 100 dollari perché non tutti i giochi sono uguali. Il titolo di Rockstar, atteso per maggio 2026, promette dimensioni e qualità senza precedenti. Secondo le stime, potrebbe incassare 7 miliardi di dollari nei primi due mesi.

Il probabile prezzo di Grand Theft Auto VI continua a far discutere. Da mesi circolano voci secondo cui l'edizione standard del nuovo titolo di Rockstar Games potrebbe costare 100 dollari, un prezzo ben superiore alla media del mercato. Una cifra che molti giocatori hanno definito eccessiva, ma che secondo Chris Stockman, ex design director della saga Saints Row, sarebbe del tutto giustificata.

In un'intervista concessa a Esports Insider, Stockman ha espresso un punto di vista netto: "GTA 6 è l'unico gioco che può permettersi di costare 100 dollari. Non credo che tutti gli altri possano seguire questo esempio. Non tutti i giochi sono uguali, e GTA è in una categoria a parte. Spero davvero che lo vendano a quel prezzo, perché se lo merita".

Le parole dell'ex sviluppatore, che in passato ha lavorato proprio su una delle serie considerate anti-GTA, hanno rapidamente acceso il dibattito. Per Stockman, l'ampiezza e l'ambizione del progetto di Rockstar Games giustificano pienamente un prezzo superiore: "Le dimensioni di GTA 6, a tutti i livelli, lo rendono un prodotto unico. Non esiste nulla di paragonabile in termini di scala, dettaglio e complessità".

GTA 6: il prezzo e le aspettative di guadagno

L'ex director ha anche ricordato l'impatto che ebbe Grand Theft Auto III nel 2001, definendolo "il futuro dei videogiochi". Cinque anni dopo, lavorò a Saints Row, una delle alternative più note al franchise di Rockstar, ma ha riconosciuto che GTA è sempre rimasto un punto di riferimento irraggiungibile per l'industria.

Le aspettative per GTA 6 sono altissime. Secondo alcune stime di analisti del settore, il gioco potrebbe generare fino a 7 miliardi di dollari nei primi due mesi dal lancio, previsto per il 26 maggio 2026. Se le previsioni si avverassero, diventerebbe rapidamente il prodotto di intrattenimento più redditizio della storia.

Nonostante le polemiche, molti osservatori concordano con l'idea che GTA 6 rappresenti un salto generazionale per il medium videoludico, con una mappa enorme, una narrazione più profonda e un comparto tecnico ai limiti del fotorealismo. Se davvero costerà 100 dollari, come auspicato da Stockman, potrebbe anche essere il titolo che ridefinirà non solo i videogiochi, ma il loro stesso valore economico.