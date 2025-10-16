GTA 6 vale 100 dollari: l'ex director di Saints Row difende il (possibile) prezzo record
Chris Stockman, ex director di Saints Row, sostiene che GTA 6 merita di costare 100 dollari perché non tutti i giochi sono uguali. Il titolo di Rockstar, atteso per maggio 2026, promette dimensioni e qualità senza precedenti. Secondo le stime, potrebbe incassare 7 miliardi di dollari nei primi due mesi.di Francesco Messina pubblicata il 16 Ottobre 2025, alle 11:31 nel canale Videogames
Il probabile prezzo di Grand Theft Auto VI continua a far discutere. Da mesi circolano voci secondo cui l'edizione standard del nuovo titolo di Rockstar Games potrebbe costare 100 dollari, un prezzo ben superiore alla media del mercato. Una cifra che molti giocatori hanno definito eccessiva, ma che secondo Chris Stockman, ex design director della saga Saints Row, sarebbe del tutto giustificata.
In un'intervista concessa a Esports Insider, Stockman ha espresso un punto di vista netto: "GTA 6 è l'unico gioco che può permettersi di costare 100 dollari. Non credo che tutti gli altri possano seguire questo esempio. Non tutti i giochi sono uguali, e GTA è in una categoria a parte. Spero davvero che lo vendano a quel prezzo, perché se lo merita".
Le parole dell'ex sviluppatore, che in passato ha lavorato proprio su una delle serie considerate anti-GTA, hanno rapidamente acceso il dibattito. Per Stockman, l'ampiezza e l'ambizione del progetto di Rockstar Games giustificano pienamente un prezzo superiore: "Le dimensioni di GTA 6, a tutti i livelli, lo rendono un prodotto unico. Non esiste nulla di paragonabile in termini di scala, dettaglio e complessità".
GTA 6: il prezzo e le aspettative di guadagno
L'ex director ha anche ricordato l'impatto che ebbe Grand Theft Auto III nel 2001, definendolo "il futuro dei videogiochi". Cinque anni dopo, lavorò a Saints Row, una delle alternative più note al franchise di Rockstar, ma ha riconosciuto che GTA è sempre rimasto un punto di riferimento irraggiungibile per l'industria.
Le aspettative per GTA 6 sono altissime. Secondo alcune stime di analisti del settore, il gioco potrebbe generare fino a 7 miliardi di dollari nei primi due mesi dal lancio, previsto per il 26 maggio 2026. Se le previsioni si avverassero, diventerebbe rapidamente il prodotto di intrattenimento più redditizio della storia.
Nonostante le polemiche, molti osservatori concordano con l'idea che GTA 6 rappresenti un salto generazionale per il medium videoludico, con una mappa enorme, una narrazione più profonda e un comparto tecnico ai limiti del fotorealismo. Se davvero costerà 100 dollari, come auspicato da Stockman, potrebbe anche essere il titolo che ridefinirà non solo i videogiochi, ma il loro stesso valore economico.
cosa voglio dire, se oggi spendo 100 euro per gta online nuovo ho, oltre a un single player, un gioco online alla quale potrò ricevere supporto "per sempre".
poi non giocando non so se gta online ha costi aggiuntivi nascosti obbligatori ma non mi pare
"Mamma però dice che non devo comprare al day-1 e che non devo spendere più di 20 dòlla", io però sono ancora più tirato e aspetto che il gioco scenda a 9,99 / 5,99 - senza DRM, anticopia e amenità simili !
Detto questo, tanti auguri, mi auguro che almeno esca "testato" e a differenza di tanti altri prodotti venduti al day-1, non in versione alpha o beta !
Parole sante.
E se c'è Denuvo non compro per principio nemmeno se costasse 1
Io non dormirei tranquillo, tu hai citato loro...loro possono citare te !
Stacca, stacca !
i conti saranno giusti?cit:
"GTA 6 è l'unico gioco che può permettersi di costare 100 dollari...blablabla.... perché se lo merita".
Quindi lui già sa "com'è il gioco",che avrà "zero problemi al day one",che anche chi non ama questo genere lo comprerà...
Se la calcolatrice di windows non mi inganna:
sempre cit:
"secondo gli analisti e blablabla..il gioco potrebbe generare fino a 7 miliardi di dollari nei primi due mesi dal lancio"
7 miliardi diviso 100 dollari fa 70 milioni di copie vendute tra ps5 e xbox,su PC ancora non hanno rilasciato una data ufficiale.
e cmq 70 milioni di copie in due mesi è fantascienza anche se tutto è possibile considerato il brand e il fanatismo collettivo,ma per me anche no.
Boh secondo me si sta facendo un gran baccano pur di salvare un settore in enorme difficoltà.
Ovviamente non sono un hater di GTA,
negli anni,il 5 (molto meno con il 4) l'ho giocato ovunque e comprato e ricomprato (usato) una marea di volte per la ps3/ps4 poi su PC ma 7 miliardi in due mesi
Non viene specificato, intendono la possibilità di cazzeggio in giro per la città ?
Se trovano chi è disposto a sborsare 100 cocuzze buon per loro ... ma se i prezzi dei nuovi giochi si allineano a questo, la vedo dura fare il botto di vendite nei primi due mesi.
dal 2013 ad oggi su twitch gta online è quasi sempre nei primi 3 giochi più seguiti. mai provato in vita mia quindi non mi espongo sulla bontà del prodotto ma semplicemente volevo sottolineare come la modalità online abbia un peso relativo ENORME e mi sembra periodicamente escano nuovi contenuti
quindi focalizzarsi sul "100 euro per la modalità single player" è semplicemente sbagliato
cosa voglio dire, se oggi spendo 100 euro per gta online nuovo ho, oltre a un single player, un gioco online alla quale potrò ricevere supporto "per sempre".
poi non giocando non so se gta online ha costi aggiuntivi nascosti obbligatori ma non mi pare
Supportato dalle microtransazioni non di certo dal prezzo iniziale
