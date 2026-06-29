GTA 6, un'edizione fisica con disco potrebbe arrivare dopo il lancio

La scelta di distribuire GTA 6 in formato fisico ma senza disco al lancio ha fatto discutere, ma potrebbe non essere una scelta definitiva per il gioco, da pochi giorni disponibile in preordine.

Secondo un nuovo rumor, Rockstar Games starebbe preparando una nuova edizione con supporto ottico, il cui debutto sarebbe previsto nel mese di dicembre 2026, poche settimane dopo l'uscita del gioco.

Questa scelta di Rockstar (tutta da verificare) potrebbe rivelarsi controproducente per il successo del gioco, soprattutto per l'impatto mediatico negativo.

Una scelta che farà discutere?

Rinviare la distribuzione di un'edizione fisica con disco consentirebbe a Rockstar di limitare il rischio di fughe di notizie e copie vendute in anticipo rispetto al day one, un problema che spesso accompagna i lanci dei titoli più attesi.

Si tratta di una strategia che, se confermata, farà discutere e potrebbe avere un impatto mediatico negativo su Rockstar, arrivando, potenzialmente, a danneggiare il successo del gioco, almeno nei primi mesi di disponibilità.

L'indiscrezione cita il portale polacco PPE, che già in passato si è rivelato fonte di informazioni precise. Resta, però, un tema delicato oltre che una mossa quanto meno strana, anche considerando l'enorme attesa per il gioco.

Possiamo ipotizzare che l'edizione fisica con disco venga proposta come una limited edition, magari accompagnata da accessori e contenuti extra, con l'obiettivo di accontentare collezionisti e appassionati.

Per il momento, Rockstar non ha confermato la notizia. Sulla questione non ci resta, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti. Ricordiamo che la data di lancio del gioco è fissata per il prossimo 19 di novembre 2026 e il titolo sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X e S.