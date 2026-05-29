GTA 6: truffe online e attacchi hacker legati al gioco sono sempre più frequenti

GTA 6 viene utilizzato con sempre maggior frequenza da hacker online per portare a segno attacchi informatici e diffondere malware e trojan: un report conferma la crescente minaccia

GTA 6 è sempre più vicino. Il gioco, infatti, è in uscita a novembre 2026, almeno per quanto riguarda le versioni per console, che hanno richiesto tempi di sviluppo molto più lunghi del previsto. Nel frattempo, però, il titolo di Rockstar, indubbiamente il gioco più atteso degli ultimi anni, fa parlare di sé anche per aspetti negativi. Il gioco, infatti, è usato come esca per mandare a segno attacchi informatici mirati alla diffusione di malware e altro software malevolo.

Una minaccia crescente

Diversi hacker, infatti, stanno sfruttando il marchio GTA e l'uscita del nuovo GTA 6 per diffondere malware. La conferma arriva da un nuovo report di NordVPN, servizio VPN tra i più noti che propone una vera e propria suite di funzionalità dedicate alla sicurezza informatica.

L'unità di analisi dell'azienda ha rilevato una serie di criticità legate a GTA 6 e all'imminente lancio del gioco. Lo stratagemma è sempre lo stesso: sfruttare il fattore attesa del titolo per diffondere malware e trojan su varie piattaforme.

In particolare, si sta registrando una forte diffusione di falsi programmi di installazione del gioco, con l'utilizzo spesso di chiavi d'accesso per un'inesistente versione beta pubblica.

In questo modo, gli utenti che cadono nel raggiro sono spinti a installare software malevolo sul proprio dispositivo. Le piattaforme più colpite sono il PC e i sistemi Android (piattaforme su cui non è prevista l'uscita del gioco quest'anno).

Questo trend potrebbe diventare ancora più significativo nel corso dei prossimi mesi, con la data di uscita di GTA 6 sempre più vicina. Per gli utenti e appassionati di videogiochi è quindi necessario prestare la massima attenzione.