GTA 6, preordini aperti da oggi per le versioni Standard e Ultimate: ecco i prezzi

GTA 6 è disponibile in preordine con possibilità di scegliere tra la versione Standard e quella Ultimate, disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Ecco i prezzi

A partire da oggi, 25 giugno 2026, è possibile effettuare il preordine di GTA 6, gioco che sarà disponibile il prossimo 19 novembre 2026 per PS5 e Xbox Series X e S. Per la versione PC bisognerà aspettare, probabilmente, il prossimo anno. A disposizione dei videogiocatori ci sono due versioni, la Standard e la Ultimate. Ecco i dettagli completi:

Prezzi e versioni di GTA 6

La Standard Edition di GTA 6 è disponibile con un prezzo di 79,99 euro mentre la versione Ultimate Edition costa 99,99 euro. Questa seconda versione include una serie di contenuti estetici aggiuntivi, auto esclusive e l'accesso ad alcuni negozi non disponibili con la versione Standard.

Acquistando la Standard è possibile, successivamente, optare per l'upgrade alla Ultimate, con un costo di 20 euro. Per chi effettua il preordine o acquista il gioco entro il 20 novembre, inoltre, è incluso il Vintage Vice City Pack, un DLC che sblocca una serie di oggetti che omaggiano GTA Vice City.

GTA 6 è preordinabile sia in versione digitale, tramite il PlayStation Store oppure lo store Xbox, che in versione fisica, tramite la rete di rivenditori autorizzati.

Ricordiamo che la versione fisica contiene un codice per il download del gioco, senza il disco che non sarà disponibile neanche per la versione Ultimate. Per quanto riguarda il preload, invece, la data da segnare sul calendario è quella del 12 novembre, una settimana prima della data di uscita ufficiale.