GTA 6, preordini aperti da oggi per le versioni Standard e Ultimate: ecco i prezzi
GTA 6 è disponibile in preordine con possibilità di scegliere tra la versione Standard e quella Ultimate, disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S. Ecco i prezzidi Davide Raia pubblicata il 25 Giugno 2026, alle 08:51 nel canale Videogames
Rockstar GamesGrand Theft Auto
A partire da oggi, 25 giugno 2026, è possibile effettuare il preordine di GTA 6, gioco che sarà disponibile il prossimo 19 novembre 2026 per PS5 e Xbox Series X e S. Per la versione PC bisognerà aspettare, probabilmente, il prossimo anno. A disposizione dei videogiocatori ci sono due versioni, la Standard e la Ultimate. Ecco i dettagli completi:
Prezzi e versioni di GTA 6
La Standard Edition di GTA 6 è disponibile con un prezzo di 79,99 euro mentre la versione Ultimate Edition costa 99,99 euro. Questa seconda versione include una serie di contenuti estetici aggiuntivi, auto esclusive e l'accesso ad alcuni negozi non disponibili con la versione Standard.
Acquistando la Standard è possibile, successivamente, optare per l'upgrade alla Ultimate, con un costo di 20 euro. Per chi effettua il preordine o acquista il gioco entro il 20 novembre, inoltre, è incluso il Vintage Vice City Pack, un DLC che sblocca una serie di oggetti che omaggiano GTA Vice City.
GTA 6 è preordinabile sia in versione digitale, tramite il PlayStation Store oppure lo store Xbox, che in versione fisica, tramite la rete di rivenditori autorizzati.
Ricordiamo che la versione fisica contiene un codice per il download del gioco, senza il disco che non sarà disponibile neanche per la versione Ultimate. Per quanto riguarda il preload, invece, la data da segnare sul calendario è quella del 12 novembre, una settimana prima della data di uscita ufficiale.
4 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Che senso ha ??? Cioè ti vendono la confezione di plastica ,con un pezzo di carta dentro ? Alla faccia dello spreco.
La Ultimate offre solo gadget ,qualche arma, estetica per auto e personaggi. Qualche garage. Bha.
Un bel dilemma. Lo era stato anche per il V. Ricordo benissimo ,erano i tempi dove la xbox360 dominava. Su pc usci un anno e mezzo dopo. da settembre 2013 su console , ad aprile 2015 su pc.
Ai tempi si diceva perchè volevano creano un aversione adatta al pc, perchè offre più potenza grafica. Ai tempi si poteva anche capire. Ma oggi bo. Anche perchè su pc è una bella fetta di mercato. Spero spieghino la motivazione.
Che OO pero'. Avendo un pc , se arrivo a novembre che mi trovo ad annooiarmi, la tentazione di prendere una ps5 pro,usata per GTA6 potrebbe essere forte. pero' cavoli. Quando uscirà per pc,mi tocca ricomprarlo. Almeno chè apro l'account su play store con un email creata apposta cosi che posso cederlo quando rivendero' la ps5.
Ci pensero' su quando sarà il momento
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