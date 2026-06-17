GTA 6 potrebbe registrare un numero impressionante di copie vendute al lancio

GTA 6 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2026 con un lancio delle versioni console, mentre la versione PC sarà disponibile soltanto in un secondo momento. Secondo alcune stime della banca di investimento Piper Sandler, il lancio sarà da record, almeno per quanto riguarda le copie vendute.

Un lancio da record per GTA 6?

GTA 6 potrebbe essere protagonista di un lancio commerciale davvero notevole, con oltre 45 milioni di unità vendute. Si tratta di una stima molto elevata che è stata calcolata in modo decisamente particolare. Gli analisti, infatti, hanno considerato il traffico del subreddit r/GTA6.

Il modello si basa sul numero stimato di visitatori settimanali di r/GTA6 al momento del lancio e il numero di visitatori settimanali del subreddit circa cinque mesi prima del lancio e tiene conto anche del rapporto tra visitatori del subreddit e le vendite al lancio di altri titoli di grande richiamo.

Il raggiungimento del target di 45 milioni di copie vendute permetterebbe a Rockstar di recuperare i costi di sviluppo (quasi 3 miliardi), soprattutto se il prezzo dovesse essere più alto rispetto a quello "standard" dei giochi tripla A più recenti. Un risultato del genere darebbe anche una spinta importante ai ricavi di Microsoft e, soprattutto, di Sony che con la PS5 ricoprirà un ruolo fondamentale per la diffusione su scala globale di GTA 6.

L'arrivo della versione PC poi darà un ulteriore boost alla crescita del gioco, pronto a entrare nella storia dell'industria videoludica, almeno per quanto riguarda i risultati commerciali.