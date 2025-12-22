GTA 6 potrebbe evolversi in un MMORPG, secondo un veterano del settore

Nonostante le informazioni ufficiali su Grand Theft Auto 6 siano ancora piuttosto limitate, soprattutto dopo l'ultimo rinvio, le indiscrezioni continuano ad alimentare il dibattito tra fan e addetti ai lavori. In particolare, cresce la curiosità intorno alla componente online del gioco, da sempre uno dei pilastri economici di Rockstar Games.

Secondo alcune recenti dichiarazioni, GTA 6 potrebbe spingersi molto oltre il modello attuale di GTA Online. A sollevare la questione è stato Richard Vogel, veterano del settore e produttore con un lungo curriculum nel mondo dei giochi online.

Vogel ha lavorato su titoli storici come EverQuest, Star Wars: Galaxies, Star Wars: The Old Republic, Ultima Online e New World, ed è quindi una voce particolarmente autorevole quando si parla di MMO e giochi persistenti. Intervistato sullo stato del genere MMORPG, Vogel ha espresso la convinzione che esista ancora un vasto pubblico in attesa del prossimo grande titolo capace di rinnovare il settore.

GTA VI e le funzionalità da MMORPG

Secondo Vogel, il problema principale è la riluttanza degli editori occidentali a investire cifre enormi in progetti rischiosi come gli MMORPG tradizionali. Per questo motivo, ritiene più probabile che il prossimo grande successo del genere possa arrivare dall'Asia o dall'Europa. Tuttavia, ha aggiunto un'osservazione che ha attirato molta attenzione: se le informazioni che circolano sulle funzionalità e sul gameplay di GTA 6 fossero corrette, il gioco potrebbe evolversi in qualcosa di molto simile a un MMORPG.

Questa ipotesi sembra riferirsi quasi esclusivamente alla modalità online, considerando che Rockstar ha sempre mantenuto una netta separazione tra la campagna single-player e l'esperienza multiplayer. Già oggi, GTA Online offre elementi che ricordano vagamente un MMO: mondo condiviso, personalizzazione dei personaggi e delle proprietà, attività cooperative, eventi su più fasi e un'economia persistente. GTA 6 potrebbe espandere ulteriormente questi aspetti, rendendo l'esperienza ancora più strutturata e duratura.

Resta però il grande interrogativo su quali siano esattamente queste "funzionalità pianificate" di cui parla Vogel. Potrebbero includere sistemi di progressione più profondi, interazioni sociali avanzate, contenuti dinamici su larga scala o un mondo in continua evoluzione. Al momento, Rockstar non ha confermato nulla di tutto ciò.