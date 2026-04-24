GTA 6 non sarà rinviato: la data di uscita di novembre 2026 è davvero quella definitiva?

GTA 6 non sarà rinviato e, quindi, il gioco arriverà davvero nel corso del mese di novembre 2026, dopo una lunghissima fase di sviluppo. Ecco le ultime in merito al gioco più atteso del momento

GTA 6 è il gioco più atteso per il prossimo futuro. Dopo una serie di rinvii, la data di uscita del titolo di Rockstar è fissata per il prossimo novembre 2026 e, secondo un nuovo report, non sarà spostata, anche perché il titolo deve fare i conti con costi di sviluppo enormi accumulati nel corso degli anni.

Nessun rinvio in programma

Il nuovo GTA 6 arriverà sul mercato il prossimo 19 novembre (almeno per console mentre la versione PC arriverà successivamente). Il gioco, già rinviato in un paio di occasioni, arriverà prima del prossimo Natale. Ricordiamo che il titolo di Rockstar Games era previsto per il 2025 ed è poi stato rinviato a maggio 2026 e poi ancora a novembre.

A questo punto, considerando che mancano poco più di 6 mesi alla data di uscita prevista, l'ipotesi di un rinvio diventa sempre meno probabile, come confermato anche dal podcast GTAVI O'Clock. Durante la fase finale di sviluppo, in ogni caso, qualsiasi imprevisto può tradursi nella necessità di una modifica della data di lancio.

Naturalmente, la situazione andrà monitorata con grande attenzione nel corso dei prossimi mesi. La questione relativa alla data di uscita di GTA 6 non è seguita da vicino solo dai videogiocatori ma anche dalle altre software house che hanno modificato (e in caso di rinvio continueranno a modificare nuovamente) il calendario di uscite in relazione all'arrivo del gioco di Rockstar.