GTA 6: lo sviluppo ha richiesto un anno e mezzo in più del previsto?
Lo sviluppo di GTA 6 avrebbe richiesto 18 mesi in più rispetto a quanto previsto inizialmente a causa dei problemi del motore grafico, riprogettato per garantire prestazioni miglioridi Davide Raia pubblicata il 21 Maggio 2026, alle 10:21 nel canale Videogames
Grand Theft AutoRockstar Games
Salvo improbabili rinvii, GTA 6 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre 2026, come già più volte ribadito da Rockstar Games. Si tratta del gioco più atteso degli ultimi anni che si prepara a debuttare con diversi mesi di ritardo rispetto alle tempistiche che erano state definite dalla software house.
La conferma è arrivata dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che, nel corso di un'intervista, ha chiarito le difficoltà di sviluppo registrate dal progetto, che sta facendo parlare di sé in questi giorni per via del modo in cui saranno fatte le recensioni.
Un ritardo di 18 mesi
Secondo quanto rivelato da Zelnick, GTA 6 arriverà in ritardo di 18 mesi rispetto a quanto era stato definito internamente negli anni scorsi. L'obiettivo, infatti, era lanciare il gioco a maggio 2025. Il tempo extra è servito per ottimizzare al massimo il progetto e garantire un lancio senza intoppi.
I ritardi di GTA 6 non sono una novità e già nei mesi scorsi erano emerse alcune indiscrezioni sulle difficoltà di sviluppo del progetto.
La causa del ritardo di un anno e mezzo sarebbe il motore grafico, riprogettato per garantire prestazioni migliori. Questa modifica in corso di sviluppo avrebbe causato un sostanziale rallentamento.
La scelta di Rockstar è legata a un investimento per il lungo periodo. GTA 6, infatti, avrà un ciclo di vita molto lungo e dovrà garantire ricavi importanti per l'azienda per i prossimi anni, anche solo per rientrare dai costi di sviluppo.
Ricordiamo che il gioco arriverà su console e, solo in un secondo momento, debutterà su PC. Il debutto della versione PC potrebbe avvenire nel 2027.
8 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Se questo ritardo ha aiutato la R*, oltre ad aggiungere qualcosa, a limitare i problemi più possibile benvenga.
Anche se tanto non ci giocherò cmq al D1, e chissà quando.
Se questo ritardo ha aiutato la R*, oltre ad aggiungere qualcosa, a limitare i problemi più possibile benvenga.
Anche se tanto non ci giocherò cmq al D1, e chissà quando.
alla fine i bug che troveranno dopo saranno migliai come è inivitabile e come la sotria insegna, speriamo che al lancio sia almeno giocabile
Prendi un Baldur's Gate 3 dopo il lancio hanno risolto cuirca 9000 bug se aspetti di lanciare un gioco che sia perfetto non lo lancerai mai
è per questo che io aspetto molti mesi o anni prima di giocare gicohi di una certa dimensione, sono contento che per giocare a gta6 devo aspettare che esca su pc perche lo giochero molto meglio di chi lo giochera al lancio e non solo per una questione prestazionale a causa della ps5
Prendi un Baldur's Gate 3 dopo il lancio hanno risolto cuirca 9000 bug se aspetti di lanciare un gioco che sia perfetto non lo lancerai mai
è per questo che io aspetto molti mesi o anni prima di giocare gicohi di una certa dimensione, sono contento che per giocare a gta6 devo aspettare che esca su pc perche lo giochero molto meglio di chi lo giochera al lancio e non solo per una questione prestazionale a causa della ps5
Sì ma la storia insegna che molte SH mettono i giochi non completamente controllati a disposizione del pubblico, e poi con segnalazioni varie correggono quel che devono correggere con patch (tante o poche, grandi o piccole a seconda dei casi).
Io penso che R* vuole cercare di vendere il prodotto più corretto possibile, e se sbuca qualche problema lo correggeranno poi (io non ho giocato al D1 manco a RDR2, ma non è che abbia trovato chissà quanti problemi poi giocandoci, il massimo e vedere personaggi con metà corpo nel patio , invece quando ho giocato alla trilogia di Mafia, nel secondo capitolo, soprattutto i DLC, ho trovato roba che potevano correggere già anni fa, senza contare una missione che ho dovuto rifare da capo perché non mi faceva passare un punto e potrei continuare, pure Mafia III aveva problemi all'uscita ma quando ci ho giocato non mi sono comparsi e di titoli ce ne sono a iosa con problemi noti).
Si prospetta un gioco notevole, una grande quantità di dati, quindi è quasi implicito che qualcosa di imprevisto sfugga cmq.
Se questo ritardo ha aiutato la R*, oltre ad aggiungere qualcosa, a limitare i problemi più possibile benvenga.
Anche se tanto non ci giocherò cmq al D1, e chissà quando.
Ni.
Dal punto di vista dell'utente e' vero, ma dal punto di vista di chi crea un prodotto no, perche' ritardare continuamente per limare tutti i difetti significa allungare in maniera spaventosa i tempi di sviluppo, e fondamentalmente i costi. Per un'azienda potrebbe semplicemente non essere fattibile allungare oltremodo i tempi di creazione del gioco (ma di un prodotto in generale) perche' si rischia di sforare i budget previsti e finire i soldi in generale. Ad un certo punto il prodotto si lancia sul mercato cosi com'e', dopo un'ultima fase dedicata a limare i difetti piu' evidenti. Altrimenti nessun gioco uscirebbe mai ormai dato che con la complessita' attuale e' impossibile fare un gioco di un certo livello privo di problemi.
Dal punto di vista dell'utente e' vero, ma dal punto di vista di chi crea un prodotto no, perche' ritardare continuamente per limare tutti i difetti significa allungare in maniera spaventosa i tempi di sviluppo, e fondamentalmente i costi. Per un'azienda potrebbe semplicemente non essere fattibile allungare oltremodo i tempi di creazione del gioco (ma di un prodotto in generale) perche' si rischia di sforare i budget previsti e finire i soldi in generale. Ad un certo punto il prodotto si lancia sul mercato cosi com'e', dopo un'ultima fase dedicata a limare i difetti piu' evidenti. Altrimenti nessun gioco uscirebbe mai ormai dato che con la complessita' attuale e' impossibile fare un gioco di un certo livello privo di problemi.
certo, ma dal punto di vista loro è un prodotto che se non hanno sbagliato qualcosa potrebbe promettere molti introiti, ma a farla breve, penso che sia una delle poche SH che se lo può permettere di ritardare l'uscita, insomma, non credo sia assurdo dire che R* e associati vari posson permettersi di gestire la situazione al meglio che possono .
Cmq solo dopo l'uscita si avranno risposte certe.
Di sicuro se fanno il boom pure stavolta, non credo sia esagerato dire che la probabilità che si ripetano diminuiscono di parecchio.
Ma anche avessi hype a palla, dubito che sosterrei l'esborso per "giocarci" a 30fps upscalati con ulteriori compromessi grafici al ribasso su sistema Playstation 5 (non pro) che ha un numero non quantificabile di limiti tecnici.
Ma anche avessi hype a palla, dubito che sosterrei l'esborso per "giocarci" a 30fps upscalati con ulteriori compromessi grafici al ribasso su sistema Playstation 5 (non pro) che ha un numero non quantificabile di limiti tecnici.
Lato ottimizzazione non mi preoccuperei troppo, questi hanno fatto girare RDR2 su PS4 per capirci.
Ma vaff, va beh, tanto aspetto i saldi
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