GTA 6: lo sviluppo ha richiesto un anno e mezzo in più del previsto?

Salvo improbabili rinvii, GTA 6 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre 2026, come già più volte ribadito da Rockstar Games. Si tratta del gioco più atteso degli ultimi anni che si prepara a debuttare con diversi mesi di ritardo rispetto alle tempistiche che erano state definite dalla software house.

La conferma è arrivata dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che, nel corso di un'intervista, ha chiarito le difficoltà di sviluppo registrate dal progetto, che sta facendo parlare di sé in questi giorni per via del modo in cui saranno fatte le recensioni.

Un ritardo di 18 mesi

Secondo quanto rivelato da Zelnick, GTA 6 arriverà in ritardo di 18 mesi rispetto a quanto era stato definito internamente negli anni scorsi. L'obiettivo, infatti, era lanciare il gioco a maggio 2025. Il tempo extra è servito per ottimizzare al massimo il progetto e garantire un lancio senza intoppi.

I ritardi di GTA 6 non sono una novità e già nei mesi scorsi erano emerse alcune indiscrezioni sulle difficoltà di sviluppo del progetto.

La causa del ritardo di un anno e mezzo sarebbe il motore grafico, riprogettato per garantire prestazioni migliori. Questa modifica in corso di sviluppo avrebbe causato un sostanziale rallentamento.

La scelta di Rockstar è legata a un investimento per il lungo periodo. GTA 6, infatti, avrà un ciclo di vita molto lungo e dovrà garantire ricavi importanti per l'azienda per i prossimi anni, anche solo per rientrare dai costi di sviluppo.

Ricordiamo che il gioco arriverà su console e, solo in un secondo momento, debutterà su PC. Il debutto della versione PC potrebbe avvenire nel 2027.