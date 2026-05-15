GTA 6: imminente apertura dei preordini per il gioco più atteso dell'anno?

GTA 6 sta per entrare in fase di preordine, almeno stando a un leak di queste ore. Il gioco potrebbe essere preordinabile già a partire dalla prossima settimana. Ecco i primi dettagli

I preordini di GTA 6 potrebbero partire a breve. In vista dell'uscita del 19 novembre (data che, quasi sicuramente, non sarà modificata da Rockstar Games), il gioco sarebbe vicinissimo a entrare in fase di preordine. La conferma arriva da una comunicazione interna del rivenditore Best Buy che starebbe preparando una campagna specifica per l'apertura dei preordini della versione fisica del gioco.

Appuntamento la prossima settimana?

Dalle prime informazioni, la data di apertura dei preordini di GTA 6 dovrebbe essere fissata per il prossimo 18 maggio. Al momento, non c'è ancora alcuna conferma da parte di Rockstar e Take Two. I tempi sono ormai maturi per l'avvio dei preordini, considerando che il gioco sarà disponibile tra 6 mesi. Un annuncio per la prossima settimana non dovrebbe sorprendere.

Ricordiamo che il gioco arriverà, inizialmente, solo su PlayStation 5 e 5 Pro oltre che su Xbox Series X e Series S. Bisognerà aspettare il prossimo anno, invece, per il debutto di una versione PC.

GTA 6 Pre-Orders Start via Best Buy on May 18th. Got this in an email from the Best Buy Affiliate Account. pic.twitter.com/A1RcGI6uK8 -- Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) May 14, 2026

Resta da valutare anche il prezzo di GTA 6, un elemento su cui circolano da tempo rumor e indiscrezioni che, però, sono ancora in attesa di conferme.

Nel frattempo, il titolo azionario di Take Two ha registrato una sostanziale crescita in queste ore, sulla scia delle informazioni trapelate online in merito all'apertura dei preordini, e potrebbe crescere ancora in futuro.

GTA 6 è il gioco più atteso dell'anno e, inevitabilmente, monopolizzerà le cronache videoludiche per i prossimi mesi. Non ci resta che attendere il prossimo 18 maggio per una conferma in merito all'apertura dei preordini.