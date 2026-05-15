GTA 6: imminente apertura dei preordini per il gioco più atteso dell'anno?

GTA 6: imminente apertura dei preordini per il gioco più atteso dell'anno?

GTA 6 sta per entrare in fase di preordine, almeno stando a un leak di queste ore. Il gioco potrebbe essere preordinabile già a partire dalla prossima settimana. Ecco i primi dettagli

di pubblicata il , alle 08:31 nel canale Videogames
Rockstar GamesGrand Theft Auto
 

I preordini di GTA 6 potrebbero partire a breve. In vista dell'uscita del 19 novembre (data che, quasi sicuramente, non sarà modificata da Rockstar Games), il gioco sarebbe vicinissimo a entrare in fase di preordine. La conferma arriva da una comunicazione interna del rivenditore Best Buy che starebbe preparando una campagna specifica per l'apertura dei preordini della versione fisica del gioco.

Appuntamento la prossima settimana?

Dalle prime informazioni, la data di apertura dei preordini di GTA 6 dovrebbe essere fissata per il prossimo 18 maggio. Al momento, non c'è ancora alcuna conferma da parte di Rockstar e Take Two. I tempi sono ormai maturi per l'avvio dei preordini, considerando che il gioco sarà disponibile tra 6 mesi. Un annuncio per la prossima settimana non dovrebbe sorprendere.

Ricordiamo che il gioco arriverà, inizialmente, solo su PlayStation 5 e 5 Pro oltre che su Xbox Series X e Series S. Bisognerà aspettare il prossimo anno, invece, per il debutto di una versione PC.

Resta da valutare anche il prezzo di GTA 6, un elemento su cui circolano da tempo rumor e indiscrezioni che, però, sono ancora in attesa di conferme.

Nel frattempo, il titolo azionario di Take Two ha registrato una sostanziale crescita in queste ore, sulla scia delle informazioni trapelate online in merito all'apertura dei preordini, e potrebbe crescere ancora in futuro.

GTA 6 è il gioco più atteso dell'anno e, inevitabilmente, monopolizzerà le cronache videoludiche per i prossimi mesi. Non ci resta che attendere il prossimo 18 maggio per una conferma in merito all'apertura dei preordini.

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3 Commenti
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matsnake8615 Maggio 2026, 08:52 #1
io scommetto sul prezzo. 99.
Gringo [ITF]15 Maggio 2026, 10:11 #2
Preordini.... siamo al ridicolo, tanto vale usare il sistema super collaudato di:
[CENTER]ROBERTS SPACES INDUSTRIES[/CENTER]
Cromwell15 Maggio 2026, 11:27 #3
Originariamente inviato da: matsnake86
io scommetto sul prezzo. 99.


Versione liscia.
Poi 129,99 per la Deluxe, poi 149,99 per la Gold e poi 169,99 per la Ultimate

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