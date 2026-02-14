GTA 6 gratis se nasce un figlio il giorno del lancio: la singolare iniziativa del retailer norvegese

L'attesa per Grand Theft Auto 6 ha ormai superato i confini del semplice entusiasmo della community, e non solo perché un omicida si è disperato perché non giocherà al titolo di Rockstar Games.

Non senza sorprese, l'atteso titolo sta diventando terreno fertile anche per iniziative promozionali fuori dagli schemi. In Norvegia, il retailer di elettronica Komplett ha lanciato una campagna che promette una copia gratuita del gioco a tutti i genitori i cui figli nasceranno il 19 novembre 2026, data indicata per il debutto del nuovo capitolo firmato Rockstar Games.

La promozione, diffusa attraverso i social del rivenditore scandinavo, arriva con un tempismo praticamente perfetto: considerando la durata media di una gravidanza, la finestra utile per centrare l'obiettivo cadrebbe attorno alla seconda metà di febbraio 2026.

Al di là del tono ironico, Komplett è serissima e terrà fede alla propria iniziativa. Tuttavia, non sappiamo se GTA 6 possa rappresentare un reale incentivo per pianificare il concepimento di un figlio. Il paese scandinavo, tuttavia, permette a entrambi i genitori di avere diritto a un periodo di congedo parentale esteso, che può arrivare fino a circa un anno, con copertura economica significativa.

Secondo molti commentatori online, quindi, chi dovesse diventare genitore in prossimità del lancio di GTA 6 potrebbe trovarsi con più tempo a disposizione per giocare al titolo di Rockstar rispetto ad altre nazioni "meno avanzate" sotto quel profilo, pur con le inevitabili priorità legate alla gestione di un neonato.

Ma avere GTA 6 gratis e il tempo per giocarlo a profusione potrebbero essere una magra consolazione a fronte dei costi da sostenere per crescere un figlio. Secondo stime internazionali, l'esborso per allevare il pargolo fino alla maggiore età comporta spese nell'ordine di centinaia di migliaia di euro. Anche ipotizzando un prezzo di listino di 80 / 100 dollari per GTA 6, il valore del gioco resterebbe infinitesimale rispetto all'impegno economico e personale richiesto dalla genitorialità.

Insomma, per decidere di partecipare a questa stramba iniziativa bisogna avere motivazioni ben più solide che l'avere un semplice gioco gratis. Tanto, anche con tutti i sostegni statali del caso e il tempo di congedo più lungo, il neonato non permetterebbe comunque di giocare GTA 6 a dovere. Provare per credere. Forse meglio spendere i soldi per il titolo e rimandare ogni decisione di genitorialità al 2027 / 2028.