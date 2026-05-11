GTA 6 è troppo per PS4: il gioco di Rockstar ti costerà anche una PS5

Sony sta inviando messaggi ai giocatori PS4 per suggerire il passaggio a PS5 in vista dell'arrivo di GTA 6 il 19 novembre 2026. Intanto emergono materiali promozionali che indicano una classificazione ESRB Mature 17+. Gli indizi rafforzano l'idea che lo sviluppo proceda regolarmente e che il lancio non subirà ulteriori rinvii

Sony sta inviando messaggi ai giocatori PS4 per suggerire il passaggio a PS5 in vista dell'arrivo di GTA 6 il 19 novembre 2026. Intanto emergono materiali promozionali che indicano una classificazione ESRB Mature 17+. Gli indizi rafforzano l'idea che lo sviluppo proceda regolarmente e che il lancio non subirà ulteriori rinvii. PlayStation ha iniziato a contattare alcuni utenti PS4 per ricordare che Grand Theft Auto VI sarà disponibile il 19 novembre 2026 e che, per giocarlo, sarà necessario possedere una PlayStation 5.

Il messaggio sembra rivolto soprattutto a chi ha inserito il titolo nella lista dei desideri e a chi ha trascorso molte ore su Grand Theft Auto V. La comunicazione di Sony invita esplicitamente ad acquistare una PS5 in tempo per il lancio del nuovo capitolo della serie.

Al di là del tono promozionale, il fatto che questa campagna parta con sei mesi di anticipo viene interpretato come un segnale incoraggiante sulla tabella di marcia del progetto. Negli ultimi anni il gioco ha già subito due rinvii, ma questa iniziativa suggerisce che, almeno per ora, la data prevista non sarebbe in discussione. Per molti osservatori si tratta dell'indicazione più concreta finora emersa sul rispetto del calendario di uscita.

PlayStation has seemingly confirmed the GTA 6 age rating is M for Mature +17 in the emails they sent yesterday.



It still shows "Rating Pending" on Rockstar's website. pic.twitter.com/rOKLfRDVGW -- GTA 6 Countdown ? (@GTAVI_Countdown) May 9, 2026

GTA 6, il lancio su PS5 e il suggerimento agli utenti

L'attività promozionale potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane. L'attesa è concentrata soprattutto su un possibile terzo trailer ufficiale, considerando che il precedente filmato principale è stato pubblicato l'8 maggio 2025 e da allora Rockstar non ha diffuso nuovi video di grande rilievo.

Nel fine settimana sono inoltre comparsi materiali di marketing che riportano la classificazione dell'Entertainment Software Rating Board. Secondo queste informazioni, GTA 6 avrebbe ricevuto il rating Mature 17+ per la presenza di sangue, violenza intensa, umorismo per adulti, nudità, linguaggio esplicito, contenuti sessuali e uso di droghe e alcol.

Per il momento non ci sono novità per la versione PC, dato che tutte le comunicazioni continuano a citare soltanto PlayStation 5 e Xbox Series X and Series S. Secondo alcune stime, Take-Two Interactive avrebbe investito tra 1 e 1,5 miliardi di dollari nello sviluppo del gioco, mentre il CEO Strauss Zelnick ha ribadito che l'azienda intende offrire un valore superiore al prezzo richiesto e che Rockstar riuscirà a far funzionare il titolo anche su Xbox Series S.