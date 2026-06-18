GTA 6 è sempre più vicino: annunciata la data di apertura dei preordini, ed è dietro l'angolo

GTA 6 sta per arrivare: il gioco uscirà a novembre, ma dalla prossima settimana sarà finalmente preordinabile, per PS5 e Xbox Series X e Series S, con un prezzo ancora da definire

Finalmente ci siamo: Rockstar Games ha annunciato oggi la data di apertura dei preordini di GTA 6. Il gioco, che uscirà il prossimo 19 novembre, sarà preordinabile a partire dalla prossima settimana, sia in versione digitale che fisica, presso i rivenditori selezionati.

La data di apertura dei preordini di GTA 6 è ufficiale

La data da segnare sul calendario è quella del 25 giugno. Chiaramente, non c'è rischio di sold-out, grazie alla possibilità di preordinare la versione digitale. Il gioco, ricordiamo, sarà disponibile per PlayStation 5 e per Xbox Series X e Series S. Solo in un secondo momento arriverà, invece, la versione PC (in uscita probabilmente nel corso del 2027). Ricordiamo che, secondo alcune stime, GTA 6 potrebbe raggiungere un numero record di vendite al lancio.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Al momento, non è ancora stato annunciato il prezzo. In queste ore, alcuni store su eBay hanno aperto i preordini del gioco fissando un prezzo di circa 80 euro. Questo potrebbe essere il prezzo scelto per la vendita al dettaglio anche se non possiamo escludere che il prezzo ufficiale sia più alto. Maggiori dettagli arriveranno la prossima settimana. Potrebbero essere annunciate anche edizioni speciali del gioco.

Ricordiamo che l'uscita ufficiale è fissata per il 19 novembre e Rockstar Games ha confermato di non aver intenzione di posticipare ulteriormente il lancio del gioco. Lo sviluppo è ormai entrato nella sua fase finale e tra pochi mesi il gioco sarà finalmente disponibile con l'obiettivo di diventare il nuovo riferimento dell'industria videoludica.