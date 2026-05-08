GTA 6 è il gioco più costoso di sempre? Le cifre fanno paura

GTA 6 è il gioco più costoso di sempre? Le cifre fanno paura

GTA 6 potrebbe essere il videogioco più costoso mai realizzato, con un budget stimato tra 1 e 1,5 miliardi di dollari. Take-Two non conferma le cifre ma parla di sviluppo "costoso". Intanto lindustria modifica i calendari di lancio per evitare la concorrenza del nuovo titolo Rockstar Games.

di pubblicata il , alle 08:51 nel canale Videogames
Rockstar GamesGrand Theft Auto
 

Il calendario delle uscite videoludiche per i prossimi mesi ruota intorno a GTA 6. Il gioco arriverà il prossimo 19 novembre 2026 e i vari publisher concorrenti stanno modificando i piani di lancio per non dover fare i conti con la concorrenza del gioco di Rockstar. Il titolo è in sviluppo da tempo e potrebbe avere un budget enorme.

Un gioco "costoso"

Secondo alcune stime, infatti, GTA 6 sarebbe costato tra 1 e 1,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra enorme, ampiamente giustificata dai potenziali guadagni che il gioco potrà garantire. Si tratta, infatti, del titolo più atteso del momento e del probabile punto di riferimento del mondo videoludico per i prossimi anni.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, la casa madre di Rockstar Games, non ha confermato queste cifre ma ha sottolineato che il gioco è stato "costoso" da sviluppare, senza aggiungere ulteriori dettagli in merito ma lasciando intendere che il budget disponibile è rilevante.

Per ora, non ci sono numeri ufficiali in merito ai costi di sviluppo del gioco che, in ogni caso, superano ampiamente i budget delle produzioni videoludiche più grandi come The Last of Us Parte 2 e Horizon Forbidden West, che hanno richiesto circa 200 milioni di dollari, e di titoli come  Call of Duty Black Ops Cold War, arrivato a 700 milioni di dollari.

GTA 6 potrebbe registrare vendite record e, quindi, potrebbe facilmente coprire le spese di sviluppo, anche in considerazione del prezzo di lancio che potrebbe essere superiore agli standard dei giochi attualmente sul mercato. Ricordiamo che il gioco uscirà su console e poi, in un secondo momento, arriverà su PC.

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11 Commenti
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matrix8308 Maggio 2026, 10:27 #1
Star Citizen gli sta ridendo in faccia.
euscar08 Maggio 2026, 10:40 #2
Al prezzo di lancio di 100 $ basteranno solo 15 milioni di copie vendute per rientrare con le spese ... dite che ce la faranno?
matrix8308 Maggio 2026, 10:46 #3
Originariamente inviato da: euscar
Al prezzo di lancio di 100 $ basteranno solo 15 milioni di copie vendute per rientrare con le spese ... dite che ce la faranno?


100$ ahahah illuso
senza contare eventuali abbonamenti e addons
Alodesign08 Maggio 2026, 10:56 #4
Originariamente inviato da: euscar
Al prezzo di lancio di 100 $ basteranno solo 15 milioni di copie vendute per rientrare con le spese ... dite che ce la faranno?


Tutti quei soldi li stanno facendo e li faranno con l'online.
cronos199008 Maggio 2026, 11:14 #5
Originariamente inviato da: matrix83
Star Citizen gli sta ridendo in faccia.
Per quanto capisca la battuta... no, mi spiace, ma sotto il punto di vista delle risorse ride di meno Chris Roberts.

Star Citizen in oltre 10 anni ha accumulato una cifra oggettivamente folle, ma allo stato attuale parliamo di oltre 900 milioni complessivi. Per GTA VI, con fondi recuperati in decisamente meno tempo, parliamo di stime che possono essere anche del 50% superiori. Questo tralasciando alcune voci che lessi qualche mese fa dove addirittura si parlava di 2 miliardi di investimenti di GTA VI.

Quello che fa ridere di Star Citizen non è tanto che hanno racimolato 900 milioni, che poi tra l'altro in percentuale sono pure di più considerando che il marketing gli costa (appunto in percentuale) meno rispetto ad un qualunque Tripla A. Fa ridere il fatto che con quelle risorse e tutto quel tempo ancora non esista una versione definitiva del gioco, che ufficialmente è ancora in alpha.


Andrebbe poi detto che mentre per un Tripla A normale c'è una netta separazione tra investimenti (spese) e ricavi, con SC no. In teoria si potrebbe pensare che quei oltre 900 milioni sono i ricavi per il gioco, cui poi vanno sottratte le reali spese per la sua produzione... non proprio correttissimo anche detto così, ma il dubbio è lecito.
E sotto questo punto di vista... GTA V (Gemini AI) ha venduto 225 milioni di copie (secondo videogioco all-time dietro Minecraft) e 10 miliardi di ricavi globali.

Ovvero più o meno nello stesso periodo (la campagna di CF di SC è iniziata nel 2012, GTA V è uscito nel 2013) il titolo Rockstar ha ottenuto più di 11 volte tanto quanto ha ottenuto Chris Roberts.

Originariamente inviato da: euscar
Al prezzo di lancio di 100 $ basteranno solo 15 milioni di copie vendute per rientrare con le spese ... dite che ce la faranno?
GTA V ha generato 1 miliardo nelle prime 24 ore di commercializzazione. E fu venduto a... 70 o 80 euro.

Tu dici che ce la faranno?
Originariamente inviato da: Alodesign
Tutti quei soldi li stanno facendo e li faranno con l'online.
L'online genererà altri guadagni indubbiamente (anche se li è tutto da vedere). Ma leggasi sopra: non ne hanno certo bisogno per fare comunque una fracca di soldi. I 10 miliardi di ricavi di cui sopra per GTA V (qui ipotizzo, ma sulla base di un ragionamento plausibile) dovrebbero dipendere solo dalla vendita di copie del gioco, escluso l'online. Banalmente, se mediamente avessero venduto quelle 225 milioni di copie al prezzo medio di 50 euro, staremmo parlando di oltre 11 miliardi. E in molti hanno comprato il gioco a prezzo pieno, la maggior parte.
aqua8408 Maggio 2026, 11:21 #6
Non hanno neanche finito i soldi ricavati con GTA 5
omihalcon08 Maggio 2026, 11:46 #7
Originariamente inviato da: cronos1990

GTA V ha generato 1 miliardo nelle prime 24 ore di commercializzazione. E fu venduto a... 70 o 80 euro.

Tu dici che ce la faranno?


Certo che ce la faranno ho 3 amici che mi hanno detto che il girono di uscita si mettono in malattia per una settimana.
Sono poco normali a fare così ma ti fa capire l'hype su questo titolo e le sue potenzialità di vendita
euscar08 Maggio 2026, 11:55 #8
Originariamente inviato da: cronos1990
...
GTA V ha generato 1 miliardo nelle prime 24 ore di commercializzazione. E fu venduto a... 70 o 80 euro.

Tu dici che ce la faranno?


Ero ironico

E' scontato che ce la faranno contando la massa di persone che non vedono l'ora di giocarlo e probabilmente basteranno pochi mesi (o addirittura settimane) per arrivare a 15 milioni di copie vendute.
Ripper8908 Maggio 2026, 12:58 #9
Originariamente inviato da: euscar
Al prezzo di lancio di 100 $ basteranno solo 15 milioni di copie vendute per rientrare con le spese ... dite che ce la faranno?

God Of War ne ha fatte 30 milioni.
Figurati un GTA.
15 Milioni forse ce la faranno al primo mese, se non addirittura le prime settimane.

Se c'è così tanta gente che ha speso 100 euro per Mario Kart e Bananza ......
Alfhw08 Maggio 2026, 13:15 #10
Originariamente inviato da: omihalcon
Certo che ce la faranno ho 3 amici che mi hanno detto che il girono di uscita si mettono in malattia per una settimana.
Sono poco normali a fare così ma ti fa capire l'hype su questo titolo e le sue potenzialità di vendita

Stai scherzando o sul serio hai 3 amici così? Perché nel secondo caso allora questo mondo sta veramente andando in vacca...
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