GTA 6 è il gioco più costoso di sempre? Le cifre fanno paura

Il calendario delle uscite videoludiche per i prossimi mesi ruota intorno a GTA 6. Il gioco arriverà il prossimo 19 novembre 2026 e i vari publisher concorrenti stanno modificando i piani di lancio per non dover fare i conti con la concorrenza del gioco di Rockstar. Il titolo è in sviluppo da tempo e potrebbe avere un budget enorme.

Un gioco "costoso"

Secondo alcune stime, infatti, GTA 6 sarebbe costato tra 1 e 1,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra enorme, ampiamente giustificata dai potenziali guadagni che il gioco potrà garantire. Si tratta, infatti, del titolo più atteso del momento e del probabile punto di riferimento del mondo videoludico per i prossimi anni.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, la casa madre di Rockstar Games, non ha confermato queste cifre ma ha sottolineato che il gioco è stato "costoso" da sviluppare, senza aggiungere ulteriori dettagli in merito ma lasciando intendere che il budget disponibile è rilevante.

Per ora, non ci sono numeri ufficiali in merito ai costi di sviluppo del gioco che, in ogni caso, superano ampiamente i budget delle produzioni videoludiche più grandi come The Last of Us Parte 2 e Horizon Forbidden West, che hanno richiesto circa 200 milioni di dollari, e di titoli come Call of Duty Black Ops Cold War, arrivato a 700 milioni di dollari.

GTA 6 potrebbe registrare vendite record e, quindi, potrebbe facilmente coprire le spese di sviluppo, anche in considerazione del prezzo di lancio che potrebbe essere superiore agli standard dei giochi attualmente sul mercato. Ricordiamo che il gioco uscirà su console e poi, in un secondo momento, arriverà su PC.