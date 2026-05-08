GTA 6 è il gioco più costoso di sempre? Le cifre fanno paura
GTA 6 potrebbe essere il videogioco più costoso mai realizzato, con un budget stimato tra 1 e 1,5 miliardi di dollari. Take-Two non conferma le cifre ma parla di sviluppo "costoso". Intanto lindustria modifica i calendari di lancio per evitare la concorrenza del nuovo titolo Rockstar Games.di Davide Raia pubblicata il 08 Maggio 2026, alle 08:51 nel canale Videogames
Rockstar GamesGrand Theft Auto
Il calendario delle uscite videoludiche per i prossimi mesi ruota intorno a GTA 6. Il gioco arriverà il prossimo 19 novembre 2026 e i vari publisher concorrenti stanno modificando i piani di lancio per non dover fare i conti con la concorrenza del gioco di Rockstar. Il titolo è in sviluppo da tempo e potrebbe avere un budget enorme.
Un gioco "costoso"
Secondo alcune stime, infatti, GTA 6 sarebbe costato tra 1 e 1,5 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra enorme, ampiamente giustificata dai potenziali guadagni che il gioco potrà garantire. Si tratta, infatti, del titolo più atteso del momento e del probabile punto di riferimento del mondo videoludico per i prossimi anni.
Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, la casa madre di Rockstar Games, non ha confermato queste cifre ma ha sottolineato che il gioco è stato "costoso" da sviluppare, senza aggiungere ulteriori dettagli in merito ma lasciando intendere che il budget disponibile è rilevante.
Per ora, non ci sono numeri ufficiali in merito ai costi di sviluppo del gioco che, in ogni caso, superano ampiamente i budget delle produzioni videoludiche più grandi come The Last of Us Parte 2 e Horizon Forbidden West, che hanno richiesto circa 200 milioni di dollari, e di titoli come Call of Duty Black Ops Cold War, arrivato a 700 milioni di dollari.
GTA 6 potrebbe registrare vendite record e, quindi, potrebbe facilmente coprire le spese di sviluppo, anche in considerazione del prezzo di lancio che potrebbe essere superiore agli standard dei giochi attualmente sul mercato. Ricordiamo che il gioco uscirà su console e poi, in un secondo momento, arriverà su PC.
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100$ ahahah illuso
senza contare eventuali abbonamenti e addons
Tutti quei soldi li stanno facendo e li faranno con l'online.
Star Citizen in oltre 10 anni ha accumulato una cifra oggettivamente folle, ma allo stato attuale parliamo di oltre 900 milioni complessivi. Per GTA VI, con fondi recuperati in decisamente meno tempo, parliamo di stime che possono essere anche del 50% superiori. Questo tralasciando alcune voci che lessi qualche mese fa dove addirittura si parlava di 2 miliardi di investimenti di GTA VI.
Quello che fa ridere di Star Citizen non è tanto che hanno racimolato 900 milioni, che poi tra l'altro in percentuale sono pure di più considerando che il marketing gli costa (appunto in percentuale) meno rispetto ad un qualunque Tripla A. Fa ridere il fatto che con quelle risorse e tutto quel tempo ancora non esista una versione definitiva del gioco, che ufficialmente è ancora in alpha.
Andrebbe poi detto che mentre per un Tripla A normale c'è una netta separazione tra investimenti (spese) e ricavi, con SC no. In teoria si potrebbe pensare che quei oltre 900 milioni sono i ricavi per il gioco, cui poi vanno sottratte le reali spese per la sua produzione... non proprio correttissimo anche detto così, ma il dubbio è lecito.
E sotto questo punto di vista... GTA V (Gemini AI) ha venduto 225 milioni di copie (secondo videogioco all-time dietro Minecraft) e 10 miliardi di ricavi globali.
Ovvero più o meno nello stesso periodo (la campagna di CF di SC è iniziata nel 2012, GTA V è uscito nel 2013) il titolo Rockstar ha ottenuto più di 11 volte tanto quanto ha ottenuto Chris Roberts.
Tu dici che ce la faranno?
GTA V ha generato 1 miliardo nelle prime 24 ore di commercializzazione. E fu venduto a... 70 o 80 euro.
Tu dici che ce la faranno?
Certo che ce la faranno ho 3 amici che mi hanno detto che il girono di uscita si mettono in malattia per una settimana.
Sono poco normali a fare così ma ti fa capire l'hype su questo titolo e le sue potenzialità di vendita
GTA V ha generato 1 miliardo nelle prime 24 ore di commercializzazione. E fu venduto a... 70 o 80 euro.
Tu dici che ce la faranno?
Ero ironico
E' scontato che ce la faranno contando la massa di persone che non vedono l'ora di giocarlo e probabilmente basteranno pochi mesi (o addirittura settimane) per arrivare a 15 milioni di copie vendute.
God Of War ne ha fatte 30 milioni.
Figurati un GTA.
15 Milioni forse ce la faranno al primo mese, se non addirittura le prime settimane.
Se c'è così tanta gente che ha speso 100 euro per Mario Kart e Bananza ......
Sono poco normali a fare così ma ti fa capire l'hype su questo titolo e le sue potenzialità di vendita
Stai scherzando o sul serio hai 3 amici così? Perché nel secondo caso allora questo mondo sta veramente andando in vacca...
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