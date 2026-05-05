GTA 6 arriverà prima su console: per Take-Two il pubblico principale non è quello PC

Il lancio di Grand Theft Auto 6 è attualmente previsto per il 19 novembre, salvo eventuali rinvii, ma avverrà inizialmente solo su console. La versione PC, pur considerata probabile in futuro, non è stata ancora annunciata ufficialmente. A chiarire le ragioni di questa scelta è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, durante un'intervista con Bloomberg.

Secondo Zelnick, la strategia dell'azienda si basa sulla necessità di dare priorità al "pubblico principale", identificato nei giocatori console. L'idea è che soddisfare prima questo segmento sia essenziale per garantire il successo complessivo del titolo, prima di espandersi ad altri mercati.

Questa posizione appare però in contrasto con i dati condivisi dallo stesso dirigente. Zelnick ha infatti ricordato come, in passato, il mercato PC rappresentasse una quota marginale delle vendite, citando ad esempio la serie NBA 2K, che nel 2007 generava circa il 5% delle vendite su computer. Oggi, invece, la situazione è profondamente cambiata: per i grandi titoli, il PC può arrivare a coprire tra il 45% e il 50% delle vendite totali.

GTA 6 e il lancio prima su console

Questo dato solleva interrogativi sulla scelta di escludere la piattaforma dal lancio iniziale di un gioco atteso come GTA 6. Nonostante il peso crescente del pubblico PC, Take-Two continua a privilegiare una distribuzione iniziale su console, seguendo una tradizione consolidata anche da Rockstar Games, studio responsabile della serie.

Un'ulteriore possibile spiegazione di questa strategia riguarda l'aspetto economico. Alcuni osservatori del settore suggeriscono che il rilascio ritardato su PC possa generare una seconda ondata di vendite, con utenti disposti ad acquistare il gioco due volte: prima su console e successivamente su computer.

In effetti, la storia dei titoli Rockstar dimostra che il passaggio al PC può richiedere tempi molto variabili, da alcuni mesi fino a periodi estremamente lunghi. Si tratta quindi di una pratica già vista, anche se continua a suscitare malcontento tra i giocatori PC. In attesa di annunci ufficiali, resta confermato che GTA 6 debutterà inizialmente su console, mentre gli utenti PC dovranno probabilmente attendere di più.

Infine, Zelnick ha dichiarato che c'è un accordo di esclusiva sul marketing che coinvolge GTA 6 e PS5, per cui il gioco è stato mostrato e sarà mostrato principalmente sulla console della casa nipponica. Questo non significa che Sony avrà un'esclusiva in termini di uscite o contenuti, ma certamente rappresenta un tassello da considerare nella strategia di lancio dell'attesissimo titolo.