GTA 6 arriverà prima su console: per Take-Two il pubblico principale non è quello PC
GTA 6 uscirà inizialmente solo su console, secondo Take-Two per privilegiare il pubblico principale. Il CEO Strauss Zelnick ha però riconosciuto che il PC può rappresentare fino al 50% delle vendite. La scelta potrebbe essere legata a strategie commerciali, con una versione PC prevista in seguito ma non ancora annunciatadi Francesco Messina pubblicata il 05 Maggio 2026, alle 11:41 nel canale Videogames
Take-TwoRockstar GamesGrand Theft Auto
Il lancio di Grand Theft Auto 6 è attualmente previsto per il 19 novembre, salvo eventuali rinvii, ma avverrà inizialmente solo su console. La versione PC, pur considerata probabile in futuro, non è stata ancora annunciata ufficialmente. A chiarire le ragioni di questa scelta è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, durante un'intervista con Bloomberg.
Secondo Zelnick, la strategia dell'azienda si basa sulla necessità di dare priorità al "pubblico principale", identificato nei giocatori console. L'idea è che soddisfare prima questo segmento sia essenziale per garantire il successo complessivo del titolo, prima di espandersi ad altri mercati.
Questa posizione appare però in contrasto con i dati condivisi dallo stesso dirigente. Zelnick ha infatti ricordato come, in passato, il mercato PC rappresentasse una quota marginale delle vendite, citando ad esempio la serie NBA 2K, che nel 2007 generava circa il 5% delle vendite su computer. Oggi, invece, la situazione è profondamente cambiata: per i grandi titoli, il PC può arrivare a coprire tra il 45% e il 50% delle vendite totali.
GTA 6 e il lancio prima su console
Questo dato solleva interrogativi sulla scelta di escludere la piattaforma dal lancio iniziale di un gioco atteso come GTA 6. Nonostante il peso crescente del pubblico PC, Take-Two continua a privilegiare una distribuzione iniziale su console, seguendo una tradizione consolidata anche da Rockstar Games, studio responsabile della serie.
Un'ulteriore possibile spiegazione di questa strategia riguarda l'aspetto economico. Alcuni osservatori del settore suggeriscono che il rilascio ritardato su PC possa generare una seconda ondata di vendite, con utenti disposti ad acquistare il gioco due volte: prima su console e successivamente su computer.
In effetti, la storia dei titoli Rockstar dimostra che il passaggio al PC può richiedere tempi molto variabili, da alcuni mesi fino a periodi estremamente lunghi. Si tratta quindi di una pratica già vista, anche se continua a suscitare malcontento tra i giocatori PC. In attesa di annunci ufficiali, resta confermato che GTA 6 debutterà inizialmente su console, mentre gli utenti PC dovranno probabilmente attendere di più.
Infine, Zelnick ha dichiarato che c'è un accordo di esclusiva sul marketing che coinvolge GTA 6 e PS5, per cui il gioco è stato mostrato e sarà mostrato principalmente sulla console della casa nipponica. Questo non significa che Sony avrà un'esclusiva in termini di uscite o contenuti, ma certamente rappresenta un tassello da considerare nella strategia di lancio dell'attesissimo titolo.
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Io sono l opposto del early adopter certi giochi li gioco dopo anni quando sono praticamente perfetti propri per godermeli al meglio,posso fare uno strappo a questa regola solo per giochi più piccoli che subito si dimostrano ben giocabili
Al di lá della gpu nvidia praticamente impossibile, sará giá un mezzo miracolo se avrá 32gb di ram unificata, altro che 64
E con GTA V.
E con GTA IV...
E con GTA IV...
l'era PS3 l'ho saltata, il IV lo comprai direttamente in Bundle su Steam qualche anno dopo, mentre il V ci ho giocato sulla PS4.
Solo per dire che non lo sapevo e non ho problemi a dirlo.
Solo per dire che non lo sapevo e non ho problemi a dirlo.
Ma figurati.
Per completare in discorso, sono andato a spulciare le date di pubblicazione da GTA III in poi e il PC è sempre arrivato almeno 6 mesi dopo, quindi è una prassi assolutamente normale per R*... e quindi non si capisce l'utilità di questo articolo.
pensa, che i primi 2 giocati sia su PS1 che su PC.
I GTA successivi su PS2 (escluse le Stories,e chinatown Wars su DS , solo su console), rigiocati sia su PC che su PS4 qualche anno fa. Ma San Andreas e VC li ho giocati anche ai tempi su PC (ma non sapevo di sta roba allora, ma forse anche perché non me ne fregava niente).
Poi ci son le eccezioni GTA IV solo su Steam, e per assurdo lo scorso anno, dato che lo avevo appunto in Bundle su Steam da anni.
Il V lo avevo giocato su PS4, ho la versione Epic ma mai installato.
Quindi soffermandosi all'ultima riga, forse ci si aspettava una versione subito per PC per qualche strano motivo ma non è così.
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