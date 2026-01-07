GTA 6 arriverà nel 2026? Questa volta non ci saranno rinvii per un insider

Secondo un insider, Rockstar Games riuscirà a far rispettare i tempi e a lanciare GTA 6 entro la fine dell'anno: la data di lancio attuale è fissata per il 19 novembre 2026, dopo una serie di rinvii

La data di uscita di GTA 6 è stata più volte posticipata. Il gioco è ora atteso per il 19 novembre 2026 ma l'ipotesi di un nuovo rinvio resta sempre sul tavolo. Secondo l'insider Tom Henderson, però, Rockstar Games, questa volta, vuole rispettare la data fissata. Da segnalare anche nuove ipotesi su quello che sarà il prezzo di listino del gioco.

GTA 6 uscirà davvero nel 2026?

L'insider, nel corso di una diretta streaming del canale YouTube Insider Gaming, ha confermato che Rockstar è convinta di poter rispettare la data di lancio annunciata per GTA 6.

Quanto meno, la software house è "abbastanza sicura" che il titolo sarà pubblicato nel corso dell'anno e, quindi, farà di tutto per poter pubblicare il gioco che, indubbiamente, otterrebbe un ulteriore boost di vendite in caso di lancio durante un periodo prenatalizio.

La questione andrà monitorata nel corso delle prossime settimane. Per il momento, Rockstar non ha rilasciato aggiornamenti e non ha commentato l'indiscrezione. Ricordiamo, invece, che, per il momento non c'è ancora una data per la versione PC, che potrebbe arrivare nel corso della seconda metà del 2027.

Quale sarà il prezzo?

Per Henderson, inoltre, il gioco dovrebbe costare 80 dollari (quindi 90 euro in Europa) ma dovrebbe arrivare sul mercato con diverse edizioni speciali e con anche una Collector's Edition (in tiratura limitata) con un prezzo di 300 dollari circa. Anche sul prezzo e sulle edizioni speciali (che includeranno svariati contenuti aggiuntivi, tutti da verificare) sarà necessario attendere i prossimi mesi per saperne di più.