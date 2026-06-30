GTA 6 a 60 FPS su console: spuntano i dettagli sulle modalità grafiche di PS5 e Xbox

Nuovi leak su GTA 6 svelano i piani di Rockstar per i 60 FPS: la modalità prestazioni arriverà sicuramente su PS5 Pro, ma è in sviluppo anche per PS5 e Xbox Series X (forse post-lancio). Poche speranze per Series S, mentre la versione PC, senza limiti tecnici, slitterà al 2027.

GTA 6 si conferma senza ombra di dubbio il gioco più atteso dell'anno. Il kolossal di Rockstar Games debutterà inizialmente in esclusiva per ambiente console, approdando su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S. Per la versione PC, storicamente destinata a spremere al massimo il potenziale tecnico del gioco senza i vincoli dell'hardware console, bisognerà invece pazientare: il rilascio è previsto solo in un secondo momento, molto probabilmente nel 2027.

Mentre il titolo è già disponibile al preordine, un nuovo e interessante leak svela i piani di Rockstar in merito alle performance grafiche e all'agognata fluidità di gioco.

I 60 FPS su PS5 Pro e console ammiraglie

Secondo le ultime indiscrezioni, Rockstar Games starebbe concentrando i propri sforzi per garantire i 60 FPS sulla nuova PS5 Pro attraverso una "Modalità Prestazioni" dedicata, pensata per sfruttare la maggiore potenza della console mid-gen di Sony.

La vera sorpresa, però, riguarda PS5 standard e Xbox Series X. Gli sviluppatori sarebbero al lavoro per implementare i 60 FPS anche sulle due console ammiraglie di inizio generazione. Per raggiungere questo obiettivo, gli utenti dovranno scendere a qualche inevitabile compromesso sulla risoluzione e sulla qualità visiva generale. Inoltre, il leak lancia un avvertimento: questa modalità potrebbe non essere disponibile al Day One, ma arrivare tramite una patch successiva al lancio.

Il destino di Xbox Series S e la modalità Fedeltà a 30 FPS

Discorso diverso per Xbox Series S. A causa dei noti limiti hardware della piccola di casa Microsoft, le possibilità di vedere i 60 FPS stabili sono definite "remote". Non è escluso, tuttavia, che Rockstar possa comunque rilasciare una modalità ottimizzata per spingere al massimo il framerate consentito dai componenti.

Per tutte le piattaforme rimarrà comunque confermata la classica modalità a 30 FPS. Quest'ultima sarà focalizzata sulla massima fedeltà visiva e promette di offrire un impatto grafico di nuova generazione sbalorditivo, con la versione PS5 Pro che beneficerà degli effetti visivi più avanzati.