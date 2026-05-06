GTA 5 spina nel fianco di Putin: gli ucraini lo usano per addestrare i piloti dei droni
L'Ucraina ha mostrato sui social l'impiego di GTA 5 come supporto nell'addestramento dei piloti di droni. Il videogioco non sostituisce le esercitazioni reali, ma aiuta a migliorare coordinazione, riflessi e identificazione di bersagli mobilidi Vittorio Rienzo pubblicata il 06 Maggio 2026, alle 11:48 nel canale Videogames
Rockstar GamesGrand Theft Auto
GTA 5, il free roaming più flessibile e adottato di sempre per esperienze personalizzate, ha trovato un nuovo impiego del tutto inaspettato: l'addestramento militare per i piloti di droni. Secondo quanto pubblicato dall'account ufficiale del Ministero della Difesa dell'Ucraina, il celebre titolo di Rockstar Games viene utilizzato come strumento complementare per supportare la preparazione dei piloti di droni impegnati nel conflitto contro le forze russe.
Il messaggio, diffuso attraverso i social network con il riferimento diretto alla popolarità del franchise, include un filmato che mostra operatori impegnati nel controllo di un drone all'interno di GTA 5 tramite un vero controller dedicato ai droni. Nella simulazione, il velivolo virtuale segue veicoli in movimento su una superstrada e lancia cariche esplosive, replicando scenari che richiedono precisione, velocità decisionale e prontezza di riflessi.
Are there any GTA fans here? pic.twitter.com/fY3Pw3R0MQ— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 1, 2026
Il contenuto chiarisce che GTA 5 non sostituisce l'addestramento reale, ma rappresenta una soluzione aggiuntiva utile per mantenere allenate alcune competenze specifiche. In particolare, la simulazione agisce sulla coordinazione mano-occhio, sulla gestione dei comandi, sull'identificazione rapida di bersagli dinamici e sulla reattività sotto pressione.
Secondo quanto riportato da Business Insider dopo il confronto con importanti scuole ucraine dedicate alla formazione di piloti di droni, chi possiede esperienza con i videogiochi parte spesso da una posizione di vantaggio. La familiarità con i controller, i riflessi più rapidi e una maggiore capacità di prendere decisioni immediate rendono molti videogiocatori candidati particolarmente preparati alle prime fasi di apprendimento.
D'altronde, proprio dopo il primo anno di conflitto, l'esercito ucraino mostrò come la Steam Deck rappresenti una valida alleata come sistema di controllo con display integrato per le operazioni a distanza sul campo.
Restano comunque indispensabili competenze tecniche più avanzate. Un operatore deve conoscere approfonditamente il comportamento di volo reale dei droni, comprendere manovre specifiche per missioni operative e, in molti casi, possedere basi ingegneristiche per modificare, riparare o costruire dispositivi adattati a esigenze precise.
L'iniziativa, però, evidenzia come alcuni strumenti nati per l'intrattenimento possano offrire un supporto nello sviluppo di abilità concrete dell'essere umano, per quanto purtroppo impiegate in uno scenario drammatico come la guerra. In questo contesto, GTA 5 emerge come piattaforma non convenzionale per affinare riflessi e precisione.
5 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Naaaa, sarebbe troppo scontato, oltretutto pare siano così terrorizzati dal voler far marciare i bambini alla parata...
... Pensa però a qualche drone che sorvola tranquillo con la bandiera ucraina, senza fare nulla, senza sparare o colpire, solo per dire "io ci sono, e sono qui con voi"
... Pensa però a qualche drone che sorvola tranquillo con la bandiera ucraina, senza fare nulla, senza sparare o colpire, solo per dire "io ci sono, e sono qui con voi"
quello si che sarebbe un bel lavoro , o lancio di volantini tipo con la bandiera ucraina con scritto "toglietevi di mezzo quel nano da giardino"
Pensa che invece qualcun'altro le parate non può proprio farle.
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