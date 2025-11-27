Grok può battere i campioni di League of Legends? Musk è curioso e lancia la sfida

Elon Musk ha lanciato la sfida: Grok è pronto a sfidare i migliori giocatori di League of Legends per dimostrare che l'intelligenza artificiale può raggiungere livelli elevati anche nel gaming.

L'intelligenza artificiale può battere i migliori videogiocatori in un gioco competitivo? La risposta potrebbe arrivare molto presto: in uno dei suoi tradizionali colpi di teatro, infatti, Elon Musk ha proposto una sfida impossibile tra l'IA e i migliori videogiocatori di League of Legends.

In breve tempo, la sfida ha attirato l'attenzione del team T1, i vincitori del torneo di League of Legends Worlds, pronti a sfidare Grok, il modello di intelligenza artificiale su cui lo stesso Musk punta moltissimo per il futuro e che, mese dopo mese e funzione dopo funzione, sta diventando sempre più un riferimento del settore - nel bene e nel male.

La sfida

Con il post su X riportato di seguito, Elon Musk ha lanciato la sfida, con l'obiettivo di mettere a confronto Grok con videogiocatori professionisti. La risposta è arrivata rapidamente con Marc 'Tryndamere' Merrill, cofondatore e copresidente di T1, che ha aperto all'ipotesi di una sfida contro l'intelligenza artificiale.

Come si legge nel post di Musk, Grok 5 parteciperà alla sfida con alcune limitazioni come la possibilità di guardare un unico monitor e potrà agire con tempi di reazione e un click rate umano.

Let’s see if @Grok 5 can beat the best human team @LeagueOfLegends in 2026 with these important constraints:



1. Can only look at the monitor with a camera, seeing no more than what a person with 20/20 vision would see.



2. Reaction latency and click rate no faster than human.… — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2025

Al momento, non ci sono ancora aggiornamenti in merito alle modalità con cui questa sfida potrà andare in scena. Si tratta, chiaramente, di un'interessante trovata pubblicitaria ma anche di un sistema per verificare in che modo un'IA può affrontare una sessione di gioco con utenti umani (estremamente esperti e che ben conoscono dinamiche di un certo tipo). Molto probabilmente, ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno in futuro, perché quando Musk si mette in testa una cosa, prima o poi, la realizza.