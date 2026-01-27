Grand Theft Auto 6 potrebbe arrivare solo in digitale al lancio: la versione fisica slitterà per evitare fughe di notizie?

Secondo nuove indiscrezioni, Rockstar e Take-Two potrebbero lanciare Grand Theft Auto 6 inizialmente solo in formato digitale, rinviando la versione fisica per evitare leak e spoiler. Una strategia pensata per proteggere uno dei titoli più attesi, già colpito da numerose fughe di notizie.

Secondo nuove indiscrezioni, Take-Two Interactive e Rockstar Games starebbero valutando una strategia di lancio inedita per Grand Theft Auto 6, rinviando la distribuzione della versione fisica per ridurre il rischio di leak e spoiler. L'ipotesi è che il titolo debutti inizialmente solo in formato digitale, con le copie su disco disponibili in un secondo momento.

La fonte è il portale polacco PPE.pl, che cita un insider noto come Graczdari, già rivelatosi attendibile in passato per anticipazioni legate a edizioni fisiche e porting multipiattaforma. Secondo quanto riportato, al momento non esisterebbero piani concreti per una versione retail al day one, almeno per il mercato europeo.

L'assenza della versione fisica al lancio non sarebbe definitiva: il report suggerisce che le copie su disco potrebbero arrivare alcune settimane dopo l'uscita digitale, ma non si esclude uno slittamento molto più ampio, potenzialmente fino ai primi mesi del 2027. Le informazioni raccolte sarebbero discordanti e un quadro più chiaro dovrebbe emergere prossimamente.

Alla base di questa scelta ci sarebbe la volontà di limitare al massimo il rischio di nuove fughe di contenuti. GTA 6 è infatti uno dei titoli più colpiti da leak degli ultimi anni: nel 2022 oltre un'ora di filmati di sviluppo finì online, mentre nel 2023 il primo trailer ufficiale venne diffuso in anticipo, seppur in bassa qualità. Episodi simili avevano già interessato anche GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Un altro fattore critico è rappresentato dalla distribuzione fisica stessa. Non è raro che copie retail arrivino nei negozi prima della data ufficiale, consentendo ad alcuni utenti di avviare il gioco e trasmettere contenuti in streaming con largo anticipo. Ritardare la versione su disco permetterebbe a Rockstar di avere un maggiore controllo sulla diffusione del gioco nelle fasi iniziali.

Attualmente, Grand Theft Auto 6 è atteso per il 19 novembre 2026 su console, dopo una serie di rinvii che hanno già spostato il lancio dall'originaria finestra del 2025. Resta da vedere se la strategia "digital first" verrà confermata ufficialmente e, eventualmente, come sarà accolta dalla community.