Google svela i videogiochi più cercati online (e GTA 6 è solo al settimo posto)

Ecco quali sono stati i videogiochi più ricercati online su Google nel corso del 2025: secondo la classifica di Google Trends, in prima posizione c'è l'apprezzato Arc Raiders che batte GTA 6, ancora lontano dall'uscita ma comunque molto chiacchierato.

di pubblicata il , alle 12:01 nel canale Videogames
Google
 

La classifica dei videogiochi più cercati online, secondo Google Trends, non presenta particolari sorprese, con una Top 10 che include alcuni dei titoli più chiacchierati dell'anno e, naturalmente, c'è anche GTA 6. Ecco quali sono i giochi che hanno generato il maggior numero di ricerche:

I più cercati su Google

I videogiochi sono sempre molto cercati sul motore di ricerca di Google, con gli utenti che spesso si affidano a questo sistema per ottenere le ultime informazioni su un determinato titolo, già uscito oppure in rampa di lancio.

La Top 10 dei giochi più cercati su Google comprende:

  1. ARC Raiders
  2. Battlefield 6
  3. Strands (non è proprio un videogioco ma viene inserito nella classifica da Google)
  4. Split Fiction
  5. Clair Obscur: Expedition 33
  6. Path of Exile 2
  7. Grand Theft Auto 6
  8. Leggende Pokémon: Z-A
  9. Minecraft
  10. Roblox

Non sorprende la prima posizione di ARC Raiders che sta conquistando gli utenti con ottimi risultati di vendita e un gameplay che ha convinto. Le ricerche per il titolo hanno avuto un vero e proprio picco nel corso del mese di novembre e ora sono un po' in calo, anche se si attestano ancora su livelli elevati.

Da segnalare anche il quinto posto di Clair Obscur: Expedition 33, una delle sorprese dell'anno oltre che uno dei candidati a gioco dell'anno. Solo settimo posto per Grand Theft Auto 6, penalizzato probabilmente dal rinvio. Non mancano titoli di grandissimo richiamo come Minecraft e Roblox, di recente bannato in Russia ma sempre molto attuale nel resto del mondo, come confermano i risultati delle ricerche di Google Trends.

1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Therinai07 Dicembre 2025, 16:25 #1
PoE2 > GTA6 mi riempie di gioia

