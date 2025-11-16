Google ha svelato un agente AI che può giocare ai videogiochi e interagire con mondi virtuali 3D

Google Deep Mind sta lavorando a SIMA 2, un agente AI dedicato al mondo dei videogiochi: si tratta di un progetto ricco di potenzialità e che potrebbe trovare applicazione in tanti contesti di utilizzo

Google DeepMind sta lavorando a un progetto particolarmente interessante. Si tratta di un nuovo agente AI dedicato al mondo dei videogiochi e in grado di navigare e interagire in un'ampia gamma di mondi virtuali 3D. Il progetto in questione si chiama SIMA 2 e, secondo quanto svelato dall'azienda, rappresenta un grande passo in avanti per il settore degli agenti AI. SIMA 2 è basato su Gemini.

Un progetto ricco di potenzialità

Stando alle informazioni disponibili, SIMA 2 è in grado di svolgere compiti complessi all'interno di un mondo virtuale, come risolvere in autonomia determinate sfide o interagire con i vari utenti presenti. L'agente è in grado di imparare dai propri errori e migliorarsi, in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati.

Secondo quanto evidenziato da Joe Marino, ricercatore scientifico presso Google DeepMind, da tempo "I giochi sono un motore trainante per la ricerca sugli agenti" e anche l'esecuzione di semplici azioni può rappresentare un'operazione particolarmente complessa. L'obiettivo del progetto è particolarmente ambizioso.

DeepMind punta, infatti, a sviluppare agenti di nuova generazione in grado di seguire istruzioni e svolgere compiti aperti in ambienti più complessi di un browser web. Questi agenti potrebbero essere utilizzati per guidare robot reali in vari contesti.

L'utente può interagire con SIMA 2 tramite chat testuale o input vocali. LAI è in grado di analizzare i pixel del videogioco fotogramma per fotogramma e determina quali azioni deve intraprendere. L'addestramento è avvenuto su filmati di persone che giocavano a vari videogiochi come Goat Simulator 3 e No Man's Sky e con mondi virtuali creati dall'azienda.

L'idea di base, quindi, è addestrare un agente AI in grado di garantire flessibilità, senza uno scopo ben preciso (in passato sono stati sviluppati agenti specifici per affrontare determinati videogiochi). SIMA 2 nasce con l'obiettivo di addestrare un agente a giocare a un gioco aperto e senza obiettivi prefissati. Per approfondire il funzionamento del nuovo agente è possibile consultare l'articolo di presentazione di Deep Mind sul progetto.