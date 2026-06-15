GoldenEye 007: dopo oltre 20 anni, è possibile eseguirlo nativamente su Windows, multiplayer incluso

GoldenEye 007 torna a far parlare di sé dopo oltre 20 anni dal suo rilascio con GoldenEye Recomp v1.0, progetto pubblicato su GitHub dallo sviluppatore SunJaycy che consente di eseguire il celebre sparatutto in prima persona come applicazione nativa Windows. L'iniziativa si basa sulla versione Xbox 360/XBLA del gioco e utilizza una ricompilazione statica del codice originale in C++ attraverso il framework ReXGlue SDK.

GoldenEye Recomp non è un emulatore, né richiede BIOS o ambienti di emulazione per funzionare. Il risultato è un eseguibile nativo che sfrutta direttamente le risorse del PC, con benefici notevoli sul fronte delle prestazioni e della compatibilità con l'hardware moderno.

Il titolo rappresenta una delle produzioni più influenti della storia degli sparatutto su console. L'uscita originale su Nintendo 64 contribuì a dimostrare che il genere FPS poteva offrire un'esperienza convincente anche senza tastiera e mouse. Il lavoro svolto da Rare e Nintendo è stato il precursore di numerose produzioni successive che avrebbero consolidato il successo degli sparatutto sulle piattaforme domestiche.

Dal punto di vista delle funzionalità, GoldenEye Recomp v1.0 introduce diverse caratteristiche moderne. Il software offre supporto completo ai controller Windows attuali, modalità multiplayer online tramite Internet, compatibilità con reti LAN e servizi come Hamachi e playit.gg per creare server privati, oltre alla possibilità di collegarsi a server pubblici.

Non mancano opzioni dedicate alla personalizzazione dell'esperienza. Attraverso un menu accessibile durante la partita è possibile modificare impostazioni video come risoluzione, limite degli FPS, modalità fullscreen e parametri di connessione online. Il progetto include inoltre filtri post-processing che permettono di intervenire su luminosità, contrasto, saturazione, vignettatura e preset grafici predefiniti.

Uno degli obiettivi principali degli sviluppatori riguarda la fluidità. La recompilazione promette infatti 60 FPS stabili, supportati da interventi specifici sulla gestione del frame pacing che correggono alcune limitazioni temporali presenti nella versione originale.

Sfortunatamente, però, l'installazione non è così immediata. Il repository GitHub non contiene codice o asset del gioco originale, ma soltanto gli strumenti necessari alla compilazione, i menu, gli hook, le funzionalità online, gli effetti grafici e la configurazione del progetto. Gli utenti devono quindi procurarsi autonomamente i file del gioco necessari alla procedura di compilazione.

Per chi riuscirà a completare il processo, GoldenEye Recomp rappresenta un nuovo capitolo nella lunga storia del classico dedicato all'agente segreto britannico, adesso con un'esperienza che combina il gameplay classico con funzionalità e supporto alle tecnologie più recenti.