God of War Trilogy Remake annunciato allo State of Play con un teaser

Santa Monica Studio ha annunciato God of War Trilogy Remake con un teaser trailer e un messaggio di Terrence C. Carson. La raccolta riproporrà i primi tre capitoli della saga greca, ma è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo

Durante lo State of Play di ieri sera, Santa Monica Studio ha annunciato ufficialmente God of War Trilogy Remake, una raccolta che riproporrà in versione rinnovata i primi tre capitoli della celebre saga dedicata a Kratos.

L'annuncio è arrivato tramite un brevissimo teaser trailer che non ha mostrato sequenze di gameplay o dettagli tecnici, ma ha comunque acceso l'entusiasmo dei fan storici della serie.

Ad accompagnare il filmato è stato un messaggio di Terrence C. Carson, storico doppiatore inglese di Kratos nei capitoli originali. Carson ha confermato che la raccolta è attualmente in fase di sviluppo e permetterà ai giocatori di rivivere le imprese del Fantasma di Sparta nella cosiddetta trilogia greca, composta da God of War, God of War II e God of War III, pubblicati tra il 2005 e il 2010.

God of War Trilogy Remake e i dettagli del progetto

Il progetto punta dunque a riportare in auge le origini della saga, ambientate nel cuore della mitologia greca, dove Kratos intraprende una sanguinosa vendetta contro gli dèi dell'Olimpo. Sebbene il teaser non abbia mostrato elementi concreti del lavoro di ammodernamento, è lecito aspettarsi un importante aggiornamento tecnico e grafico, oltre a possibili miglioramenti al gameplay per adattare l'esperienza agli standard moderni.

Dal messaggio di Carson emerge però che i lavori sono ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Questo significa che l'uscita del God of War Trilogy Remake potrebbe essere ancora distante nel tempo. Tuttavia, il doppiatore ha promesso che il prossimo aggiornamento sul progetto sarà accompagnato da un annuncio di grande portata, lasciando intendere che Sony e Santa Monica Studio stiano preparando qualcosa di significativo per celebrare il ritorno della trilogia.

Subito dopo l'annuncio del remake è stato presentato anche God of War: Sons of Sparta, un action platformer 2D sviluppato da Mega Cat Studios, che racconta le avventure di un giovane Kratos prima che diventasse il temuto Fantasma di Sparta.