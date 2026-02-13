God of War: Sons of Sparta annunciato e disponibile subito su PS5

Sony ha svelato a sorpresa God of War: Sons of Sparta su PS5. Sviluppato da Mega Cat Studios, è un action-platform 2D disegnato a mano che esplora la giovinezza di Kratos e Deimos. Con il ritorno di T.C. Carson e un gameplay focalizzato su lancia e scudo, il titolo è disponibile ora.

Come sorpresa finale dello State of Play, PlayStation ha annunciato e lanciato immediatamente God of War: Sons of Sparta, un nuovo capitolo in 2D della celebre saga di Kratos. Il titolo è disponibile da ora su PS5, protagonista di uno shadow drop che ha colto di sorpresa i fan, nonostante le numerose voci di corridoio che nei mesi scorsi parlavano di un progetto bidimensionale legato alla serie.

Il gioco è sviluppato da Mega Cat Studios in collaborazione con Santa Monica Studio e rappresenta una reinterpretazione radicale dello stile tradizionale della saga. Abbandonata la struttura in terza persona tipica dei capitoli moderni, Sons of Sparta si presenta come un action platform in 2D, con ambientazioni e personaggi interamente disegnati a mano.

La storia è canonica e si colloca nella giovinezza di Kratos, durante il suo duro addestramento all'Agoge di Sparta insieme al fratello Deimos. Il racconto approfondisce le origini del mito del Fantasma di Sparta, mettendo al centro temi come dovere, onore e fratellanza. Il team di sceneggiatori coinvolto include autori che hanno lavorato a God of War e God of War Ragnarök, garantendo continuità narrativa e coerenza con l'universo della serie. Inoltre, torna a dare voce a Kratos Terrence C. Carson, storico interprete del personaggio nei capitoli originali.

God of War: Sons of Sparta, il gameplay del gioco

Sul piano del gameplay, l'impostazione bidimensionale comporta cambiamenti significativi. Il sistema di movimento e combattimento è costruito interamente sulle due dimensioni, con un'attenzione particolare alla precisione dei salti, al tempismo degli attacchi e alla gestione degli spazi. Kratos può utilizzare la sua lancia e il suo scudo per eseguire combo letali, oltre a sfruttare potenti artefatti divini chiamati Doni dell'Olimpo, che ampliano le possibilità strategiche negli scontri.

Sons of Sparta propone il ritorno di personaggi e ambientazioni note ai fan della saga, affiancate da scenari completamente inediti. Il comparto artistico in 2D punta su uno stile dettagliato e curato, valorizzando l'identità visiva del progetto.

Il gioco è disponibile su PlayStation Store in due edizioni: Standard Edition a 29,99EUR e Deluxe Edition a 39,99 euro, offrendo ai giocatori la possibilità di tuffarsi immediatamente nelle origini di Kratos.