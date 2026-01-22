God of War: Max Parker entra nel cast della serie TV Prime Video nel ruolo di Heimdall

La serie TV live-action di God of War accoglie Max Parker nel ruolo di Heimdall. Il progetto Prime Video, prodotto da Sony e Amazon MGM Studios, è in pre-produzione e ha già ottenuto due stagioni. Alla guida cè Ronald D. Moore, con un cast sempre più definito.

La serie televisiva live-action di God of War, sviluppata per Prime Video, continua a prendere forma con l'annuncio di un nuovo e significativo ingresso nel cast. Max Parker è stato scelto per interpretare Heimdall, una delle figure più complesse e iconiche della mitologia norrena adattata nella saga videoludica PlayStation.

Heimdall è uno dei figli di Odino e ricopre il ruolo di Guardiano di Asgard. Dotato di un'abilità unica che gli consente di anticipare gli eventi futuri, il personaggio gode di un vantaggio strategico cruciale, soprattutto in combattimento. Questa capacità, unita al suo carisma e al suo aspetto affascinante, contribuisce a delinearne una personalità ambiziosa e arrogante, segnata però da un profondo senso di frustrazione: Heimdall si sente sottovalutato dal padre e dal resto della famiglia, condizione che lo spinge a cercare costantemente un avanzamento nella gerarchia divina. Nel franchise videoludico, il personaggio fa il suo debutto come antagonista in God of War Ragnarök.

Max Parker affiancherà Ryan Hurst, già annunciato nel ruolo di Kratos, e Teresa Palmer, che interpreterà Sif (nota anche come Phoebe), moglie di Thor e dea della famiglia. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions, e ha già ottenuto un ordine ufficiale per due stagioni, segnale di una forte fiducia nel progetto da parte dei produttori.

Attualmente in fase di pre-produzione a Vancouver, l'adattamento televisivo sarà guidato da Ronald D. Moore, figura di primo piano del panorama seriale contemporaneo (Outlander, For All Mankind), che ricopre i ruoli di autore, showrunner e produttore esecutivo. La regia dei primi due episodi è stata affidata a Frederick E.O. Toye, noto per lavori come Shōgun e The Boys.

La narrazione seguirà il percorso di Kratos e del figlio Atreus, un bambino di dieci anni, impegnati in un viaggio per disperdere le ceneri di Faye, moglie e madre. Un cammino che diventa anche occasione di crescita reciproca: Kratos tenta di insegnare al figlio come diventare un dio migliore, mentre Atreus prova a mostrare al padre come recuperare la propria umanità. Il passato di Kratos, spartano di nascita e divinità per destino, resta centrale: dalla vita militare al patto con Ares, fino a una lunga scia di conflitti che lo ha reso una delle icone più riconoscibili della cultura pop videoludica.