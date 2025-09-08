God of War: le riprese della serie TV targata Amazon inizieranno nel 2026

Amazon inizierà a marzo 2026 le riprese di God of War, serie TV tratta dallomonimo videogioco di Santa Monica Studio. Secondo alcune fonti, i casting sarebbero già in corso, mentre il set sarà allestito a Vancouver, in Canada

Discussa ormai da tempo, God of War è sicuramente una delle serie prodotte da Amazon più attese. Per ora, la data di uscita rimane un'incognita, ma almeno abbiamo una certezza in merito alle riprese: Amazon ha annunciato che inizieranno a marzo del 2026. Secondo quanto riportato da Nexuspointnews, il set sarà allestito a Vancouver, in Canada, e la fase di casting è attualmente in corso.

Il progetto, annunciato per la prima volta nel dicembre 2022, ha vissuto una fase iniziale complessa, tanto da subire un cambio di direzione creativa prima dell’arrivo dello showrunner Ronald D. Moore, già noto per Battlestar Galactica e Outlander. Lo stesso Moore ha dichiarato che la serie rimarrà fedele all’essenza del titolo videoludico uscito nel 2018 su PlayStation, pur senza essere una trasposizione "fotogramma per fotogramma".

La trama seguirà il viaggio di Kratos e del figlio Atreus, un percorso pericoloso che nasce da un desiderio della moglie defunta del protagonista: disperdere le sue ceneri sulla vetta più alta dei Nove Regni. Moore ha sottolineato come l’universo narrativo di God of War sia "ricco e stimolante" e come l’adattamento permetta di esplorare e reinterpretare elementi mantenendo intatti spirito, personaggi e cuore della storia.

Insomma, gli indizi suggeriscono che la serie TV seguirà una trama rivisitata rispetto al videogioco, a differenza di quanto avvenuto, ad esempio, con The Last of Us prodotto da HBO. Nonostante il rischio inevitabile di una trama inedita, Amazon ha già confermato una seconda stagione, sintomo di una grande fiducia nella produzione.

Rimangono un'incognita gli interpreti. Al momento non sono stati fatti nomi, il che non fornisce alcun indizio su quali siano i volti papabili per i protagonisti. Tuttavia, se è vero che i casting sono attualmente in corso, è molto probabile che qualche novità in merito arrivi già nelle prossime settimane.