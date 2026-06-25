God of War Laufey: Jason Schreier fornisce indicazioni sulla potenziale data d'uscita (non manca molto)

Secondo nuove indiscrezioni riportate dal giornalista Jason Schreier, God of War Laufey potrebbe essere lanciato tra febbraio e marzo 2027. Sebbene Sony e Santa Monica Studio non abbiano ancora comunicato una finestra ufficiale, cresce l'ipotesi di un annuncio imminente

Le speculazioni sul futuro di God of War Laufey continuano ad aumentare e una nuova indiscrezione potrebbe aver ristretto sensibilmente la possibile finestra di lancio del prossimo capitolo della celebre serie di Santa Monica Studio. Secondo quanto riferito dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier, il titolo potrebbe debuttare tra febbraio e marzo del 2027.

L'informazione è emersa durante una recente discussione dedicata agli effetti che il lancio di Grand Theft Auto 6 sta avendo sull'intera industria videoludica. Molti publisher e sviluppatori stanno infatti rivedendo i propri programmi per evitare una sovrapposizione con uno dei giochi più attesi di sempre, spingendo numerose produzioni verso il 2027.

Nel corso del video, Schreier ha evidenziato come diversi titoli inizialmente previsti per il periodo autunnale potrebbero subire rinvii, contribuendo a rendere particolarmente affollati i primi mesi del prossimo anno. Tra questi potrebbe figurare anche God of War Laufey. Il giornalista ha dichiarato che non sarebbe sorpreso di vedere un annuncio relativo a una pubblicazione fissata tra febbraio e marzo 2027 nel prossimo futuro.

God of War Laufey: data d'uscita e non solo, ulteriori dettagli

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Sony o di Santa Monica Studio. Durante l'ultimo State of Play, il gioco è stato protagonista di una lunga presentazione che ha mostrato circa 24 minuti di gameplay, ma senza alcuna indicazione precisa sulla data di uscita. Nonostante ciò, diverse indiscrezioni precedenti avevano già suggerito un debutto nella prima metà del 2027.

La novità principale di questa voce riguarda proprio l'indicazione di mesi specifici, un dettaglio che finora non era mai emerso con tale precisione. Se queste informazioni dovessero rivelarsi corrette, è possibile che Sony decida di condividere ulteriori dettagli entro la fine dell'anno.

Un possibile scenario potrebbe prevedere la presentazione della data durante uno dei grandi eventi di fine 2026, come i The Game Awards, anche se non si esclude che il colosso giapponese possa anticipare l'annuncio attraverso uno State of Play dedicato. In tal caso, un approfondimento completo sul progetto potrebbe arrivare nei primi mesi del 2027, poco prima dell'eventuale lancio. Per il momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni.