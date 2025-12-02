God of War: la serie TV entra in pre-produzione e trova il suo regista

La serie TV di God of War entra in pre-produzione con Frederick E.O. Toye come regista di alcuni episodi principali. Amazon ha già ordinato una seconda stagione. La trama seguirà il gioco del 2018 e il progetto coinvolge Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios e numerosi produttori di alto profilo

La serie TV di God of War, uno dei progetti più attesi tra le produzioni tratte da videogiochi, è entrata ufficialmente nella fase di pre-produzione. Secondo quanto riportato da Deadline, Amazon ha scelto un regista di grande esperienza per guidare alcuni degli episodi principali: Frederick E.O. Toye, noto per il suo lavoro in serie di successo come Shogun (con cui ha vinto un Emmy), The Boys, Fallout e The Terminal List.

Toye è oggi uno dei nomi più richiesti nel panorama televisivo e rappresenta una garanzia di qualità per un progetto tanto ambizioso. L'interesse di Amazon per la serie è evidente: la piattaforma ha già rinnovato God of War per una seconda stagione, segnale della fiducia riposta nelle potenzialità dello show e nel team creativo coinvolto.

La storia seguirà gli eventi del videogioco del 2018, che ha segnato il soft reboot della saga. La trama vedrà Kratos, l'ex Fantasma di Sparta, e suo figlio Atreus impegnati in un viaggio emozionante e pieno di pericoli attraverso le terre del Nord, animati da una missione personale tanto intima quanto cruciale.

Ulteriori dettagli sulla produzione della serie TV di God of War

Il progetto è co-prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, con una vasta e prestigiosa squadra di executive producer. Tra questi figurano nomi legati a doppio filo all'universo di God of War: Cory Barlog, game director dell'opera originale; Hermen Hulst di PlayStation Studios; Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. A loro si affiancano professionisti di grande esperienza televisiva come Maril Davis, Naren Shankar, Matthew Graham, Roy Lee e Brad Van Arragon.

La serie ha attraversato un periodo di incertezza dopo l'uscita di scena dei precedenti produttori, che aveva costretto Sony e Amazon a ripartire da zero. Tuttavia, la nuova squadra creativa e la scelta di Toye come regista indicano una chiara volontà di costruire una trasposizione fedele, ambiziosa e visivamente spettacolare.

Il team sembra deciso a rispettare l'eredità del gioco, puntando su un racconto ricco di emozione, profondità narrativa e spettacolarità visiva, in linea con il viaggio intimo e mitologico affrontato da Kratos e Atreus.

