God of War: individuato l'attore che interpreterà il personaggio di Kratos nella serie TV di Amazon

Sony e Amazon hanno annunciato Ryan Hurst come Kratos nella serie TV di God of War. L'attore, già Thor in Ragnarök, guiderà un progetto ambizioso dopo il successo di The Last of Us, affiancato da Max Parker e Ólafur Darri Ólafsson

La serie televisiva di God of War ha finalmente trovato il suo Kratos. Sony e Amazon hanno annunciato ufficialmente che sarà Ryan Hurst a interpretare il leggendario protagonista della saga PlayStation, una scelta che ha già acceso il dibattito tra i fan del franchise. L'attore statunitense è noto soprattutto per il ruolo di Opie Winston in Sons of Anarchy, ma il suo legame con l'universo di God of War è tutt'altro che casuale.

Nato nel 1976 a Santa Monica, in California, Ryan Hurst conosce già molto bene il mondo creato da Santa Monica Studio. In God of War Ragnarök, infatti, ha prestato voce e volto al personaggio di Thor, offrendo un'interpretazione intensa e fisicamente imponente che è stata apprezzata da critica e pubblico. Questo precedente rende il suo passaggio al ruolo di Kratos particolarmente significativo, quasi naturale, come se l'attore fosse stato "predestinato" a incarnare il Dio della Guerra.

Negli ultimi giorni sono circolate online alcune immagini di Hurst con i capelli rasati a zero, dettaglio che ha immediatamente fatto pensare a una preparazione fisica per il ruolo. Non è chiaro se le foto siano state scattate prima o dopo l'ingaggio ufficiale, ma contribuiscono ad alimentare l'hype attorno alla serie, che promette di essere una delle produzioni televisive più ambiziose degli ultimi anni.

L'annuncio di Ryan Hurst arriva a breve distanza dall'ufficializzazione di altri due ruoli chiave: Baldur e Thor, affidati rispettivamente a Max Parker e Ólafur Darri Ólafsson. Anche queste scelte di casting sono state accolte positivamente, rafforzando l'idea che il team stia puntando su attori capaci di rendere credibile e potente la mitologia nordica al centro della storia.

Dopo lo straordinario successo di The Last of Us, serie HBO che ha dimostrato come un videogioco possa essere adattato con qualità e rispetto, le aspettative per God of War sono altissime.

Tuttavia, il progetto si presenta ancora più complesso: l'ambientazione mitologica, la presenza di creature leggendarie e lazione spettacolare richiederanno un uso massiccio di effetti visivi, con un budget che potrebbe crescere considerevolmente.