Gli utenti di Steam possono monitorare le uscite con il Calendario Personale: ecco come si usa

Steam ha introdotto il Calendario Personale, una nuova funzione di Steam Labs che organizza le uscite videoludiche in base alla propria libreria e lista desideri. Gli utenti possono filtrare i risultati, nascondere i giochi posseduti e accedere direttamente alle pagine dello store per seguire e acquistare le ultime novità su PC.

Seguire tutte le nuove uscite di videogiochi per PC non è semplice. Ad aiutare gli utenti, però, c'è una novità di Steam che, grazie a un progetto di Steam Labs, mette a disposizione dei giocatori la possibilità di consultare un calendario personale, dove monitorare gli ultimi giochi usciti e i prossimi titoli in arrivo, partendo da una selezione su misura. Usare questa funzione è molto semplice.

Come si usa il Calendario Personale

Il Calendario Personale di Steam non richiede particolari configurazioni. Si tratta di una funzione integrata nella piattaforma e che viene gestita in automatico. In modo molto semplice, partendo dalla propria raccolta di giochi e dalla lista desideri, Steam è in grado di generare un calendario personale per ogni suo utente, mettendo in evidenza i titoli usciti da poco e quelli in arrivo.

Il calendario include una serie di filtri, come quello dedicato ai giochi presenti nella lista desideri o come la possibilità di nascondere i giochi già posseduti dal calendario. Per ogni gioco, naturalmente, c'è un link diretto alla pagina dello store dove scoprire tutti i dettagli sul titolo, leggere le recensioni e, soprattutto, effettuare l'acquisto, in modo da supportare i ricavi record di Steam. Si tratta di un servizio in più che consente di monitorare le uscite e tenere in ordine la lista dei propri acquisti, valutando cosa e quando comprare.

Per verificare la selezione che Steam ha preparato per il vostro account vi basta, quindi, visitare il Calendario Personale (dopo aver effettuato il login). Tramite i vari filtri presenti in pagina è possibile perfezionare la selezione e adattarla alle proprie necessità.

