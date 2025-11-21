Gli sviluppatori di Genshin Impact hanno annunciato un nuovo gioco open-world: Varsapura

miHoYo ha annunciato Varsapura, un nuovo open-world sviluppato in Unreal Engine 5. Presentato tramite l'enigmatica organizzazione SEAL, il gioco include elementi parapsicologici e una demo di 31 minuti. Nessuna piattaforma è stata rivelata, ma miHoYo sta assumendo nuovo personale nelle sedi di Shanghai e Singapore

miHoYo ha ufficialmente annunciato Varsapura, il suo prossimo grande progetto open-world sviluppato in Unreal Engine 5, segnando un nuovo passo avanti nella ricerca tecnologica dello studio già noto per titoli come Genshin Impact e Honkai: Star Rail. Sebbene non siano ancora state rivelate piattaforme o una finestra di lancio, l'azienda ha confermato l'apertura di nuove posizioni di lavoro nelle sedi di Shanghai e Singapore, segno che il progetto è ora in piena produzione.

Varsapura si presenta come un'esperienza fortemente narrativa e avvolta nel mistero, introdotta attraverso la cornice dell'organizzazione segreta SEAL. Il primo materiale diffuso, descritto come proveniente da "ambienti operativi reali" con il nome in codice RTX4090, suggerisce che il titolo farà leva sulla grafica di nuova generazione per spingere al limite l'engine utilizzato.

Uno degli aspetti più enigmatici è la trasformazione dell'aspetto del protagonista nel momento in cui entra nel mondo di Varsapura: il personaggio appare infatti diverso a seconda dell'osservatore, come se il gioco adattasse la sua identità alle preferenze dello spettatore. Si tratta di un fenomeno definito "parapsicologico", attualmente senza spiegazione all'interno della lore ufficiale e che SEAL continua a monitorare per evitare "eventi di disturbo Cognosea".

Ulteriori dettagli su Varsapura: il nuovo gioco dai creatori di Genshin Impact

Nello spirito di un briefing riservato, lannuncio invita gli spettatori a mantenere la calma e ad evitare speculazioni, sottolineando che solo la versione con doppiaggio inglese è stata autorizzata per ora. Altre lingue arriveranno in una fase successiva, una volta garantita la stabilità dei sistemi narrativi e tecnici.

Parallelamente all'annuncio, miHoYo ha pubblicato una gameplay demo di 31 minuti (guarda su), offrendo una prima panoramica del mondo di Varsapura, delle sue dinamiche e dello stile narrativo. Sebbene il video mantenga un tono enigmatico, mostra un'esperienza open-world strutturata, con una forte componente esplorativa e tinte sovrannaturali.

Infine, lo studio ha lanciato un appello ufficiale alla comunità: SEAL è "alla ricerca di individui con acuta percezione e stabilità cognitiva", un modo creativo per indicare che il team sta ampliando il proprio organico per portare avanti un progetto di dimensioni imponenti.