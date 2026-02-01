Gli sviluppatori 'abbandonano' Xbox: il PC è il vero vincitore del 2025

Un sondaggio che anticipa la Game Developers Conference offre una fotografia aggiornata sull'attuale stato del mercato analizzato dagli sviluppatori di videogiochi. In particolare, un campione di 2.300 sviluppatori ha risposto a due domande. La prima riguarda le piattaforme su cui hanno lavorato di recente e la seconda è legata alle piattaforme che suscitano il maggiore interesse per il futuro.

Domina il PC, le Xbox interessano sempre meno

Il sondaggio, per quanto riguarda le piattaforme di sviluppo più utilizzate, si nota un evidente dominio del PC, con una quota dell'83%, seguito dalle console PS5 e Xbox Series X e Series S, rispettivamente con il 47% e il 40%. Quarta posizione per Steam Deck, con il 28%.

La classifica è molto diversa, invece, andando a considerare le piattaforme che generano più interesse, in questo momento, tra gli sviluppatori. Il primo posto è sempre del PC, con una quota dell'80%, che precede PS5 e Steam Deck (con il 40% ) e Nintendo Switch 2 (con il 39%). Molto più staccata Xbox Series X/S che si ferma al 20%, precedendo di poco Android e iOS (16%).

Il dato più evidente è il calo dell'interesse verso le console Xbox, sempre meno attrattive anche per via della scelta di Microsoft di ridurre in modo significativo la distribuzione per puntare su altri progetti e per concentrarsi sullo sviluppo e la distribuzione dei giochi oltre che sul gaming su PC e sulle handheld. L'ultima trimestrale di Microsoft conferma una sostanziale riduzione dei ricavi dalla vendita di hardware (le console Xbox) per la divisione gaming. Nel frattempo, il PC si conferma un punto di riferimento assoluto per il settore del gaming, con ampio margine rispetto a tutte le altre piattaforme.