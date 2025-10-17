Glen Schofield vuole realizzare Dead Space 4: l'autore torna alla carica dopo la vendita di EA

Glen Schofield, creatore di Dead Space, ha espresso il desiderio di realizzare un quarto capitolo, vedendo nella nuova gestione privata di EA un'opportunità. L'autore è già in contatto con potenziali partner e crede che EA possa vendere l'IP per ridurre i debiti.

Glen Schofield, il creatore dell'originale Dead Space, ha dichiarato di voler tornare a lavorare sulla sua storica serie horror fantascientifica, rivelando di essere già in contatto con potenziali partner per dare vita a Dead Space 4. L'autore, che negli ultimi anni ha fondato Striking Distance Studios e diretto The Callisto Protocol, vede oggi una nuova finestra di opportunità grazie ai recenti cambiamenti interni a Electronic Arts.

La trasformazione di EA in "compagnia privata", ovvero non quotata in borsa, in seguito alla discussa acquisizione da parte di un consorzio di investitori guidati dal Public Investment Fund saudita e da Affinity Partners di Jared Kushner, ha ridisegnato l'assetto del colosso videoludico.

Schofield, intervistato da IGN, ha spiegato di essere "più ottimista ora" riguardo a un possibile ritorno della serie. Secondo lui, EA potrebbe essere più propensa a vendere la proprietà intellettuale di Dead Space o a collaborare con altri studi per un nuovo capitolo.

Dead Space 4: filtra ottimismo, forse (finalmente) ci siamo?

"Dopo la vendita di EA, credo che qualcuno potrebbe effettivamente acquistare l'IP di Dead Space e portarla avanti", ha detto Schofield. "Si tratta di un marchio con un potenziale enorme, anche per adattamenti cinematografici o televisivi".

L'autore ha ammesso che l'idea di realizzare un quarto capitolo lo accompagna da anni. Nonostante il remake del primo Dead Space nel 2023 abbia riscosso ottimi consensi critici, EA non ha finora dato segnali concreti verso un seguito. Tuttavia, la nuova amministrazione potrebbe valutare di monetizzare parte delle sue licenze storiche per ridurre l'ingente debito di 20 miliardi di dollari derivante dall'acquisizione.

In tale contesto, la vendita o la concessione di Dead Space a un team esterno potrebbe rivelarsi una mossa strategica. Schofield, da sempre legato all'universo horror e alla fantascienza, ha lasciato intendere che il suo obiettivo sarebbe riportare la saga alle origini, concentrandosi sull'atmosfera claustrofobica e sulla tensione psicologica dei primi due capitoli. "Isaac Clarke merita una conclusione degna".