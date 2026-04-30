Giochi PS5 con 'scadenza'? Sony risponde e chiarisce il nuovo sistema DRM

Sony chiarisce il funzionamento del DRM PlayStation: i giochi digitali richiedono solo un controllo online iniziale per validare la licenza. Dopo la verifica, non sono necessari altri check. La modifica, forse introdotta per contrastare frodi, non impone connessioni continue e rassicura gli utenti

Negli ultimi giorni si è acceso un forte dibattito sul sistema di gestione dei diritti digitali di Sony per i giochi PlayStation. Alcune segnalazioni avevano infatti fatto temere che i titoli acquistati in formato digitale potessero richiedere verifiche online frequenti per continuare a funzionare, generando preoccupazione tra i giocatori.

La situazione è nata dopo che un creatore di contenuti aveva individuato una presunta "data di scadenza" associata ai giochi digitali su PlayStation 5. Questo dettaglio è stato interpretato da molti come un possibile segnale dell'introduzione di controlli periodici obbligatori, evocando scenari simili alle controverse politiche DRM annunciate anni fa per Xbox One.

Di fronte al crescente allarme, Sony ha deciso di intervenire con una dichiarazione ufficiale per chiarire la situazione. Secondo quanto comunicato, gli utenti potranno continuare ad accedere e giocare ai propri titoli acquistati senza limitazioni. L'unico requisito introdotto è un controllo online iniziale, necessario per verificare la validità della licenza del gioco.

Una volta completata questa verifica, il sistema non richiede ulteriori connessioni obbligatorie. In pratica, i giochi digitali funzioneranno normalmente anche offline, senza la necessità di continui check-in con i server.

I giochi PlayStation non hanno una "scadenza"

Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che i nuovi acquisti verranno inizialmente associati a una licenza temporanea. Questa viene poi convertita in una licenza permanente dopo la verifica online, eliminando qualsiasi vincolo successivo.

Resta però aperta la questione sulle motivazioni dietro questa modifica. Alcuni osservatori del settore ipotizzano che si tratti di una misura introdotta per contrastare comportamenti fraudolenti, come possibili abusi legati ai rimborsi o exploit recentemente emersi in alcuni titoli. Tuttavia, Sony non ha fornito dettagli ufficiali su questo aspetto.

Nonostante l'introduzione di questo nuovo passaggio, la soluzione adottata appare molto meno restrittiva rispetto alle paure iniziali. Il sistema non rappresenta infatti un ritorno a politiche DRM invasive, ma piuttosto un controllo limitato volto a garantire la legittimità degli acquisti.