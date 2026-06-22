Giocare ai titoli più complessi con le sole sopracciglia, o quasi: ecco questo gamer affetto da SMA c'è riuscito

Andrei Cebotar ha condiviso la sua esperienza quotidiana di gioco e lavoro al PC con l'atrofia muscolare spinale, svelando i dettagli di una configurazione personalizzata basata su software gratuiti e hardware adattivo

Andrei Cebotar, trentasettenne moldavo affetto da atrofia muscolare spinale (SMA), ha descritto la complessa configurazione di strumenti assistivi con cui riesce a giocare e lavorare al computer nonostante la quasi totale perdita di sensibilità alle mani. Con un solo tasto del mouse realmente utilizzabile fino a fine giornata, Cebotar ha strutturato un ecosistema flessibile capace di aggirare le barriere fisiche combinando software gratuiti e periferiche dedicate.

Il pilastro dell'accessibilità software è rappresentato da PlayAbility, un'applicazione gratuita per Windows che mappa i movimenti della testa e le espressioni del viso convertendoli in input di gioco tramite una comune webcam. Questa tecnologia genera un controller Xbox virtuale in background, permettendo di mappare azioni di sostanza (come il salto al sollevamento delle sopracciglia o l'uso di pozioni e abilità specifiche al movimento delle guance). Per la scrittura e l'interazione testuale, Cebotar ha scelto Handy, un programma open source di trascrizione vocale che elabora l'audio localmente senza inviare dati in rete, garantendo una precisione superiore rispetto alle soluzioni tradizionali basate su cloud.

Come Andrei Cebotar riesce a giocare ai tripla A nonostante la SMA

Sul fronte dell'hardware, la transizione da tastiere a una sola mano come il Razer Tartarus, utilizzate in passato, ha portato all'adozione dell'Xbox Adaptive Controller di Microsoft. Questa periferica funge da vero e proprio hub centrale dotato di ingressi da 3,5 mm a cui collegare interruttori fisici a bassa pressione e joystick personalizzati. Si tratta di una soluzione modulare di alto profilo, analoga al PlayStation Access Controller di Sony, che permette di configurare la postazione in base alle reali capacità motorie dell'utente, riducendo drasticamente l'affaticamento muscolare durante le sessioni prolungate con l'ausilio di accessori economici come il Logitech Adaptive Gaming Kit.

L'esperienza sul campo ha rivelato anche i limiti fisici di alcune tecnologie. Il tracciamento oculare di Tobii Eye Tracker 5, pur garantendo un'immersione profonda in titoli come Kingdom Come: Deliverance, ha causato un eccessivo affaticamento visivo dovuto ai sensori a infrarossi, costringendo Cebotar a sospenderne l'uso. Per chi volesse tentare questa strada per il controllo completo del sistema operativo, rimane indispensabile l'uso dell'applicazione Project IRIS (dal costo di 39 euro) o di alternative software come Eyeware Beam. Scartato anche Talon Voice, un sistema avanzato ma affetto da troppi falsi positivi causati dai rumori ambientali che ne vanificavano l'efficacia pratica.



Immagine generata con IA

La strada tracciata per un'accessibilità efficace non passa da una singola soluzione miracolosa, come dimostra l'esperienza estesa condotta da Cebotar, ma dalla sovrapposizione mirata di più tecnologie. Il mix di PlayAbility per le azioni di gioco, Handy per la dettatura e l'hub di Microsoft per i movimenti fisici rappresenta l'attuale punto di equilibrio, secondo il gamer. Per chi affronta patologie che limitano la motricità, l'approccio consigliato consiste nell'iniziare dai software gratuiti per poi integrare l'hardware adattivo solo in un secondo momento, definendo così i compromessi necessari per ritrovare la propria autonomia digitale.