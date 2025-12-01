Gillette City Winter Edition: la nuova mappa di Fortnite dedicata a Milano Cortina 2026

Gillette ha presentato la Gillette City Winter Edition, mappa Fortnite dedicata a Milano Cortina 2026 con quattro modalità ispirate agli sport invernali. L'annuncio alla Milan Games Week ha coinciso con la finale della Bomber Championship 2025, vinta da Ricky.

Gillette ha annunciato ufficialmente la Gillette City Winter Edition, una nuova mappa personalizzata su Fortnite ispirata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La presentazione è avvenuta il 29 novembre durante la Milan Games Week & Cartoomics, uno degli eventi più attesi nel panorama del gaming e della cultura pop italiana. L'iniziativa segna una tappa chiave nel percorso del brand verso i Giochi del 2026, sottolineando il suo impegno nel connettere sport, innovazione e community digitali.

La mappa introduce quattro modalità di gioco completamente inedite: Icy Arena, Glacial Parkour, Snowboard Slalom e Mountain Only Up, studiate per combinare competizione, creatività e valori sportivi. Ogni esperienza mira a offrire un accesso semplice e divertente a un pubblico ampio, trasformando discipline ispirate agli sport invernali in sfide dinamiche e adrenaliniche. La presentazione dal vivo ha attirato centinaia di appassionati, creator e professionisti del settore, generando un forte coinvolgimento online e consolidando il ruolo di Gillette nel mondo degli esport.

L'evento ha segnato anche la conclusione della Gillette Bomber Championship 2025, che ha visto trionfare Riccardo Luci (Ricky) al termine di un'entusiasmante finale tra 20 concorrenti. La competizione, diventata ormai un appuntamento fisso per la community italiana, continua a dimostrare la capacità del brand di unire intrattenimento, performance e passione per il gaming competitivo.

Gillette City Winter Edition e Bomber Championship, un appuntamento ormai consolidato

"La Gillette Bomber Championship è diventata un appuntamento imperdibile per la community italiana di esport", ha dichiarato Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italy. "Con la Gillette City Winter Edition rafforziamo ulteriormente il nostro legame con lo sport e con i valori di innovazione, precisione e inclusività che ci caratterizzano".

Il lancio della Winter Edition rappresenta solo l'inizio: il percorso proseguirà nei mesi successivi con nuove attivazioni dedicate alla community e al mondo sportivo in vista di Milano Cortina 2026. Il torneo ufficiale partirà il 19 dicembre con la Cup One, seguita da altri tre eventi fino al 6 febbraio. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta sui canali Twitch dei creator, permettendo ai fan di vivere l'energia dell'iniziativa in tempo reale.

L'intero progetto rafforza ulteriormente la storica collaborazione tra Procter & Gamble (P&G) e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), attiva dal 2010, confermando il diritto di Gillette di affermarsi come ponte tra tecnologia, sport ed esperienze digitali innovative.