GeForce NOW, tra pochi giorni arriva l'architettura Blackwell: gaming in cloud fino al 5K

La data da segnare sul calendario è quella del 10 settembre. Tra pochi giorni, infatti, l'architettura Blackwell RTX entrerà a far parte di GeForce NOW con la RTX 5080 che diventerà parte integrante del servizio di NVIDIA. Si tratta di un nuovo passo in avanti per GeForce NOW che punta a diventare, sempre di più, un riferimento per i videogiocatori e più in generale il futuro del gaming.

Un salto di qualità

Con l'arrivo di Blackwell RTX sarà possibile sfruttare un ulteriore upgrade in termini di potenza ma si potrà anche accedere a nuove tecnologie, per un miglioramento delle prestazioni. Con il DLSS 4 e il Multi Frame Generation, infatti, gli utenti potranno accedere allo streaming fino al 5K a 120 frame per secondo.

NVIDIA Reflex, inoltre, si potrà accedere allo streaming a 1080p fino a 360 fps con la possibilità di ridurre la latenza a 30 ms. Per una migliore resa cromatica, inoltre, è stata introdotta la modalità Cinematic Quality Streaming (che richiederà una connessione da almeno 100 Mbps).

Per sfruttare l'integrazione delle RTX 5080 nei server di GeForce NOW sarà necessario avere il piano Ultimate, disponibile con un costo di 21,99 euro al mese (il prezzo non è cambiato). L'accesso a sessioni di gioco in streaming con una GPU di classe RTX 5080 non è garantito ed è legato anche alla disponibilità dei server. In alcuni casi, infatti, gli abbonati Ultimate potrebbero accedere a giochi con RTX 4080. Quest'aspetto dovrebbe riguardare soprattutto la prima fase di disponibilità, in vista di un completo passaggio di consegne.

Nuove uscite di settembre

Ecco l'elenco dei giochi in arrivo a settembre per gli utenti GeForce NOW: