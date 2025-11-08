GeForce NOW si prepara a vivere un mese di novembre 2025 da record: ecco i titoli in arrivo

Il mese di novembre 2025 è ricchissimo di novità per gli utenti GeForce NOW, con tanti nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo del servizio, sempre più punto di riferimento per il gaming in streaming. L'elenco di novità è molto corposo e comprende un totale di 23 nuovi giochi a cui poter accedere in cloud, anche sfruttando la potenza della RTX 5080. Alcuni titoli sono già disponibili.

Un calendario ricco di novità

La prima settimana del mese di novembre ha portato una lunga serie di novità per GeForce NOW. Tra i titoli già disponibili in cloud troviamo:

Europa Universalis V - Steam, RTX 5080-ready

7 Days Blood Moons Steam

Whiskerwood - Steam e Xbox, PC Game Pass

The Last Caretaker Steam

Voidtrain - Xbox, PC Game Pass

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - Steam

Ci sono tante altre novità in arrivo nel corso delle prossime settimane. Il mese di novembre, come sottolineato in apertura, sarà ricchissimo per il servizio di cloud gaming di NVIDIA. Ecco il calendario aggiornato con tutti i titoli in arrivo in cloud ordinati in base alla data di disponibilità:

10 novembre - INAZUMA ELEVEN: Victory Road

10 novembre - Surviving Mars: Relaunched

11 novembre - Possessor(s)

11 novembre - Rue Valley

13 novembre - Anno 117: Pax Romana

13 novembre - Assetto Corsa Rally

14 novembre - Where Winds Meet

18 novembre - SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18 novembre - Long Drive North

19 novembre - Demonschool

20 novembre - Monsters Are Coming! Rock & Road

25 novembre - Project Motor Racing

25 novembre - Call of Duty: Black Ops 7

Per tutti gli aggiornamenti in merito è possibile consultare il post sul blog ufficiale di NVIDIA.