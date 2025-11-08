GeForce NOW si prepara a vivere un mese di novembre 2025 da record: ecco i titoli in arrivo
Novembre 2025 porta una valanga di novità su GeForce NOW: 23 nuovi titoli si aggiungono al catalogo del cloud gaming NVIDIA, molti già ottimizzati per la potenza RTX 5080. Tra i giochi più attesi figurano Anno 117: Pax Romana, Assetto Corsa Rally e Call of Duty: Black Ops 7.di Davide Raia pubblicata il 08 Novembre 2025, alle 18:01 nel canale Videogames
NVIDIA
Il mese di novembre 2025 è ricchissimo di novità per gli utenti GeForce NOW, con tanti nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo del servizio, sempre più punto di riferimento per il gaming in streaming. L'elenco di novità è molto corposo e comprende un totale di 23 nuovi giochi a cui poter accedere in cloud, anche sfruttando la potenza della RTX 5080. Alcuni titoli sono già disponibili.
Un calendario ricco di novità
La prima settimana del mese di novembre ha portato una lunga serie di novità per GeForce NOW. Tra i titoli già disponibili in cloud troviamo:
- Europa Universalis V - Steam, RTX 5080-ready
- 7 Days Blood Moons Steam
- Whiskerwood - Steam e Xbox, PC Game Pass
- The Last Caretaker Steam
- Voidtrain - Xbox, PC Game Pass
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage - Steam
Ci sono tante altre novità in arrivo nel corso delle prossime settimane. Il mese di novembre, come sottolineato in apertura, sarà ricchissimo per il servizio di cloud gaming di NVIDIA. Ecco il calendario aggiornato con tutti i titoli in arrivo in cloud ordinati in base alla data di disponibilità:
- 10 novembre - INAZUMA ELEVEN: Victory Road
- 10 novembre - Surviving Mars: Relaunched
- 11 novembre - Possessor(s)
- 11 novembre - Rue Valley
- 13 novembre - Anno 117: Pax Romana
- 13 novembre - Assetto Corsa Rally
- 14 novembre - Where Winds Meet
- 18 novembre - SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
- 18 novembre - Long Drive North
- 19 novembre - Demonschool
- 20 novembre - Monsters Are Coming! Rock & Road
- 25 novembre - Project Motor Racing
- 25 novembre - Call of Duty: Black Ops 7
Per tutti gli aggiornamenti in merito è possibile consultare il post sul blog ufficiale di NVIDIA.
