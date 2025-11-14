GeForce NOW accoglie COD: Black Ops 7, Anno 117 e tanti altri nuovi giochi

Call of Duty: Black Ops 7 debutta su GeForce NOW il 14 novembre, disponibile in streaming dal day one. Con lui arrivano altri 12 titoli, tra cui Anno 117: Pax Romana. Phoenix ottiene l'upgrade RTX 5080, mentre Stoccolma sarà la prossima. Un GFN Thursday ricco di azione, strategia e innovazione

Il passato non muore mai, e questa settimana il GFN Thursday lo dimostra con un annuncio esplosivo; Call of Duty: Black Ops 7 arriva su GeForce NOW. Il nuovo capitolo della saga, sviluppato da Treyarch e Raven Software, sarà disponibile in streaming già dal day one, il 14 novembre, senza download né installazioni. Gli utenti potranno tuffarsi immediatamente nella sua atmosfera cupa e adrenalinica, affrontando una guerra segreta in cui la verità diventa un'arma tanto potente quanto pericolosa.

Si tratta del Black Ops più oscuro e ambizioso mai realizzato, ideale per chi cerca un'esperienza intensa e senza compromessi. L'attesissimo sparatutto guida una lineup settimanale ad alta intensità, che vede ben 12 nuovi titoli aggiungersi alla libreria del cloud gaming NVIDIA. Tra questi spicca Anno 117: Pax Romana, il nuovo strategico di Ubisoft che porta i giocatori nel cuore dell'Impero Romano.

In questo vasto scenario storico, ogni decisione può cambiare il destino di Roma: espandere, governare o dominare sono strade diverse che il giocatore può percorrere, plasmando un impero che prende vita grazie alla potenza della GeForce RTX 5080 nel cloud. Città, battaglie e dettagli raggiungono nuovi livelli di profondità visiva, offrendo un'esperienza immersiva anche nei momenti più concitati.

GeForce Now: novità infrastrutturali ed elenco di tutti i nuovi giochi

Sul fronte infrastrutturale, GeForce NOW continua ad ampliare la potenza del proprio network: Phoenix, in Arizona, ha ricevuto l'aggiornamento alla tecnologia RTX 5080, mentre Stoccolma sarà la prossima città ad accoglierlo. Come sempre, è possibile seguire in tempo reale l'implementazione dei server attraverso la pagina ufficiale dedicata agli aggiornamenti.

Tra nuovi giochi, upgrade tecnologici e un catalogo in continua espansione, il mese si prospetta entusiasmante per gli abbonati GeForce NOW. Che tu voglia immergerti nelle operazioni clandestine di Black Ops 7 o costruire un prospero impero romano, il cloud gaming di NVIDIA ti permette di iniziare a giocare istantaneamente e ovunque ti trovi. Preparati a un novembre ricco di azione.

Ecco l'elenco completo dei giochi in arrivo: