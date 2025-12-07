GeForce NOW: 50% di sconto e 30 nuovi giochi a dicembre 2025
Il catalogo di GeForce NOW continua a crescere con tanti nuovi giochi e, per un periodo di tempo limitato, l'abbonamento al servizio è disponibile in sconto del 50% per il primo mese
NVIDIA
Il mese di dicembre 2025 è il momento giusto per iniziare a utilizzare GeForce NOW. Il catalogo di giochi a cui è possibile accedere tramite il servizio di cloud gaming si arricchisce con 30 nuovi titoli e, per i nuovi utenti, c'è la possibilità di sfruttare uno sconto del 50% sul primo mese di abbonamento, senza alcun obbligo di rinnovo. Si tratta, quindi, di un periodo ottimo per provare il servizio di cloud gaming per la prima volta oppure per riattivare un abbonamento.
La promo
Partiamo proprio dalla promozione. Per i nuovi utenti c'è la possibilità di ottenere uno sconto del 50% sul primo mese. Le opzioni disponibili sono:
- Performance GeForce RTX disponibile a 5,49 euro per un mese, poi 10,99 euro al mese
- Ultimate GeForce RTX 4080 disponibile a 10,99 euro per un mese, poi 21,99 euro al mese; per questa versione c'è la possibilità di sfruttare anche le prestazioni della RTX 5080 per alcuni giochi selezionati
Al termine del periodo promozionale, c'è anche la possibilità di passare al piano annuale (dal costo di 109,99 euro e 219,99 euro rispettivamente).
Le novità di dicembre di GeForce NOW
Ecco, invece, le novità di GeForce NOW del mese di dicembre che registra anche l'arrivo dei titoli Activision tramite Ubisoft+.
- MARVEL Cosmic Invasion (New release on Steam and Xbox, available on Game Pass, Dec. 1)
- Call of Duty: Modern Warfare II (New release on Ubisoft+, Dec. 2)
- Call of Duty: Modern Warfare III (New release on Ubisoft+, Dec. 2)
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (New release on Ubisoft+, Dec. 2)
- XOCIETY (New release on Epic Games Store, Dec. 2)
- Spyro Reignited Trilogy (New release on Ubisoft+, Dec. 2)
- Lost Records: Bloom & Rage (New release on Xbox, available on Game Pass, Dec. 2)
- OCTOPATH TRAVELER 0 (New release on Steam, Dec. 4)
- ROUTINE (New release on Steam and Xbox, available on Game Pass, Dec. 4)
- MIMESIS (Steam)
- Dome Keeper (New release on Xbox, available on Game Pass, Dec. 9)
- Death Howl (New release on Steam and Xbox, available on Game Pass, Dec. 9)
- Everdream Village (New release on Steam, Dec. 12)
- ARC Raiders (Epic Games Store)
- Dying Light: The Beast (Epic Games Store)
- Citizen Sleeper (Steam)
- For the King II (Steam)
- Jurassic World Evolution 3 (Epic Games Store)
- Hogwarts Legacy (Steam, Epic Games Store, and Game Pass)
- LEGO Harry Potter Collection (Steam)
- Lara Croft and the Temple of Osiris (Xbox, available on Game Pass)
- Pigeon Simulator (Xbox, available on Game Pass)
- Pacific Drive (Xbox, available on Game Pass)
- Powerwash Simulator 2 (Steam)
- Shape of Dreams (Steam)
- Storage Hunter Simulator (Steam)
- Sword of the Sea (Steam)
- Underground Garage (Steam)
- Warhammer 40,000: SPACE MARINE 2 (Epic Games Store)
- Witchfire (Epic Games Store)
Fossi in loro penserei a consentire l'accesso al Pass anche da GeForce Now.
