Gears of War: E-Day, svelati i requisiti PC minimi e consigliati: serve almeno una RTX 2060

Microsoft ha pubblicato i requisiti ufficiali PC di Gears of War: E-Day, in uscita il 6 ottobre. Il gioco utilizzerà Unreal Engine 5 e richiederà un SSD con 130 GB liberi. Sono state comunicate le configurazioni minime e consigliate

Microsoft ha reso noti i requisiti hardware ufficiali della versione PC di Gears of War: E-Day, il nuovo capitolo della celebre serie action che debutterà il 6 ottobre. Il titolo sarà sviluppato utilizzando Unreal Engine 5 e porterà i giocatori indietro nel tempo rispetto agli eventi del primo episodio della saga.

La storia è ambientata 14 anni prima del capitolo originale e segue il ritorno di Marcus Fenix e Dom Santiago. I due protagonisti si troveranno ad affrontare l'emergere della minaccia delle Locuste, creature provenienti dal sottosuolo che metteranno in pericolo la sopravvivenza dell'umanità.

Sul fronte del gameplay, gli sviluppatori hanno confermato un sistema di controllo aggiornato e movimenti più moderni. Pur mantenendo l'identità storica della serie basata sulle coperture, i giocatori potranno sfruttare azioni più dinamiche come salti, scavalcamenti, scivolate e manovre di aggiramento degli avversari.

Per quanto riguarda i requisiti hardware, The Coalition ha pubblicato sia le specifiche minime sia quelle consigliate. Al momento non sono però stati indicati i livelli grafici, la risoluzione o il frame rate associati a ciascuna configurazione.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64 bit (22H 19045.7291)

(22H 19045.7291) Processore: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6850K / Intel Core i5-10400

Memoria RAM: 12 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5050, NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600, AMD Radeon RX 9060 oppure Intel Arc A580

DirectX 12

Connessione Internet a banda larga

Spazio di archiviazione: 130 GB

SSD obbligatorio

Scheda audio compatibile con Windows

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 11 64 bit (25H2) o successivo

Processore: AMD Ryzen 5 5600 oppure Intel Core i5-11600K

Memoria RAM: 16 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5060, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, AMD Radeon RX 9060 XT oppure Intel Arc B580

DirectX 12

Connessione Internet a banda larga

Spazio di archiviazione: 130 GB

SSD obbligatorio

Scheda audio compatibile con Windows

Gli sviluppatori non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sulle prestazioni attese delle varie configurazioni.