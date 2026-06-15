Gears of War: E-Day, svelati i requisiti PC minimi e consigliati: serve almeno una RTX 2060
Microsoft ha pubblicato i requisiti ufficiali PC di Gears of War: E-Day, in uscita il 6 ottobre. Il gioco utilizzerà Unreal Engine 5 e richiederà un SSD con 130 GB liberi. Sono state comunicate le configurazioni minime e consigliatedi Francesco Messina pubblicata il 15 Giugno 2026, alle 09:41 nel canale Videogames
MicrosoftGears of War
Microsoft ha reso noti i requisiti hardware ufficiali della versione PC di Gears of War: E-Day, il nuovo capitolo della celebre serie action che debutterà il 6 ottobre. Il titolo sarà sviluppato utilizzando Unreal Engine 5 e porterà i giocatori indietro nel tempo rispetto agli eventi del primo episodio della saga.
La storia è ambientata 14 anni prima del capitolo originale e segue il ritorno di Marcus Fenix e Dom Santiago. I due protagonisti si troveranno ad affrontare l'emergere della minaccia delle Locuste, creature provenienti dal sottosuolo che metteranno in pericolo la sopravvivenza dell'umanità.
Sul fronte del gameplay, gli sviluppatori hanno confermato un sistema di controllo aggiornato e movimenti più moderni. Pur mantenendo l'identità storica della serie basata sulle coperture, i giocatori potranno sfruttare azioni più dinamiche come salti, scavalcamenti, scivolate e manovre di aggiramento degli avversari.
Per quanto riguarda i requisiti hardware, The Coalition ha pubblicato sia le specifiche minime sia quelle consigliate. Al momento non sono però stati indicati i livelli grafici, la risoluzione o il frame rate associati a ciascuna configurazione.
Requisiti minimi
- Sistema operativo: Windows 10 64 bit (22H 19045.7291)
- Processore: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6850K / Intel Core i5-10400
- Memoria RAM: 12 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5050, NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600, AMD Radeon RX 9060 oppure Intel Arc A580
- DirectX 12
- Connessione Internet a banda larga
- Spazio di archiviazione: 130 GB
- SSD obbligatorio
- Scheda audio compatibile con Windows
Requisiti consigliati
- Sistema operativo: Windows 11 64 bit (25H2) o successivo
- Processore: AMD Ryzen 5 5600 oppure Intel Core i5-11600K
- Memoria RAM: 16 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5060, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, AMD Radeon RX 9060 XT oppure Intel Arc B580
- DirectX 12
- Connessione Internet a banda larga
- Spazio di archiviazione: 130 GB
- SSD obbligatorio
- Scheda audio compatibile con Windows
Gli sviluppatori non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sulle prestazioni attese delle varie configurazioni.
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